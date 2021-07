Kingston FURY: performance mai raggiunte

Kingston FURY, divisione di Kingston Technology Europe, ha presentato le sue memorie ad alte prestazioni Kingston FURY Renegade, Kingston FURY Beast e Kingston FURY Impact. Gli appassionati e i gamer possono ora regalare alle proprie macchine l’upgrade di cui hanno bisogno e che hanno sempre desiderato, grazie ai nuovi moduli DDR4 RGB, DDR4 non-RGB e DDR3.

Perfetto per il giocatore che cerca prestazioni all’avanguardia, Kingston FURY Renegade DDR4 RGB1 permette di aumentare il frame rate, mantenere i flussi di trasmissione senza intoppi e spingere l’editing degli highlight. Il device raggiunge velocità fino a 4600MHz2 con latenze CL15-CL19. L’illuminazione dinamica RGB utilizza la tecnologia brevettata Infrared Sync Technology di Kingston FURY per offrire effetti luminosi fluidi e sincronizzati. Con il suo aggressivo ed elegante dissipatore di calore nero e relativo PCB nero, la versione Renegade DDR4 offre anche performance ultraveloci, fino a 5333MHz2, con latenze CL13-CL20. Entrambi i dispositivi sono certificati Intel XMP Intel XMP, con profili già ottimizzati per i più recenti chipset Intel, e sono disponibili in capacità da 8GB – 32GB, in caso di modulo singolo, e fino a 256GB, in caso di kit da 2, 4 e 8.

Kingston FURY Beast DDR4 RGB e Kingston FURY Beast DDR4 permettono di ottenere un sensibile aumento delle prestazioni per gaming, video editing e rendering con velocità fino a 3733MHz e latenze CL15-19. Kingston FURY Beast DDR4 RGB è una soluzione di upgrade unica per efficienza e costo ed è disponibile in capacità da 8GB-32GB, nel caso di modulo singolo, e da 16GB-128GB, nel caso di kit. L’elegante e semplice design del dissipatore di calore di Kingston FURY Beast DDR4 è disponibile in capacità da 4GB-32GB, nel caso di modulo singolo, e da 8GB-128GB, in caso di kit. Entrambi i prodotti sono dotati di funzione di overclocking automatico Plug n Play che porta le velocità fino a 2666MHz3 e sono compatibili con Intel XMP e AMD Ryzen. Disponibili anche i kit DDR3.

Per ridurre al minimo il ritardo del sistema e aprirsi a un mondo di incredibili dettagli, è possibile dotare notebook e sistemi di piccole dimensioni con Kingston FURY Impact SODIMM. La soluzione è compatibile con Intel XMP e AMD Ryzen con capacità fino a 64GB, ed è dotata di Plug N Play Kingston FURY Impact DDR4 con overclocking automatico alla massima frequenza disponibile, fino a 3200MHz3, per supportare le ultime tecnologie CPU di Intel e AMD. Il PCB di colore nero e design elegante darà al computer una fluida marcia in più, senza necessità di armeggiare con il BIOS, e mantenendolo fresco, silenzioso ed efficiente, grazie al basso voltaggio da 1,2v di Kingston FURY Impact DDR4. Il DDR3 è disponibile anche con velocità fino a 1866MHz.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Iwona Zalewska, DRAM Business Manager di Kingston EMEA: «Siamo felici di continuare a offrire le memorie dalle prestazioni eccellenti e la qualità del servizio clienti che gli appassionati di gaming e computer ormai si aspettano da noi, adesso grazie a Kingston Fury. Per chiunque voglia apportare un upgrade economico al proprio PC o voglia massimizzare le capacità del proprio sistema per un’esperienza di gioco senza precedenti, Kingston FURY ha il prodotto giusto».

La linea DRAM di Kingston FURY offre infatti il meglio: prestazioni estreme e massima tranquillità: i test di fabbrica vengono effettuati al 100% della velocità e i prodotti sono supportati da garanzia a vita e oltre 30 anni di esperienza nel settore.