Agape Onlus di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, è l’organizzazione no-profit che ha scelto le soluzioni AVM per aggiornare la propria infrastruttura Internet. L’attività principale di Agape è quella di gestire la raccolta e organizzare la distribuzione degli alimenti e di indumenti. Un lavoro che richiede un’attenzione particolare per poter coordinare e dialogare con tutte le diverse fasi del processo che sono distribuite tra i vari reparti dell’organizzazione e che hanno sede su una superficie di oltre 300 metri quadrati, con la presenza di muri dello spessore di circa 1,50 metri.

L’esigenza

Agape Onlus aveva la necessità di una connessione stabile e di diverse tecnologie che potessero connettere tutti i dispositivi necessari per svolgere il lavoro dei vari addetti in modo rapido, semplice, efficiente e senza intoppi così da garantire un supporto concreto in questo periodo storico che tutti stiamo vivendo e che sta colpendo maggiormente le fasce meno abbienti della società.

Le caratteristiche distintive della soluzione AVM

Stabilità, velocità e affidabilità sono i punti di forza di tutti i prodotti FRITZ!, AVM ha voluto essere al fianco nell’attività di solidarietà sociale del progetto Agape Onlus sostenendo e risolvendo l’esigenza dell’organizzazione grazie all’integrazione di un FRITZ!Box 7590 che funge da punto nevralgico della rete in grado di controllare da un’unica console Internet, Telefonia e Mesh WiFi che è stato posizionato al piano terra, mentre un FRITZ!Repeater 3000 (in foto), grazie alle tre unità Wi-Fi con Mesh Repeating intelligente, garantisce un’ampia portata e connessione stabile anche ai piani superiori.

Agape Onlus è molto soddisfatta delle soluzioni che AVM ha messo a disposizione, ora grazie alla tecnologia FRITZ! può offrire connessioni sicure e stabili a tutte le persone che operano all’interno della struttura riuscendo a gestire smartphone, laptop, domotica, sistema NAS, sistema NVR. Inoltre, ha potuto creare anche una ‘rete ospite’ in grado di assicurare che i numerosi bambini che frequentano il centro non avessero accesso alla libera navigazione così da evitare siti pericolosi. “Anche a nome del consiglio direttivo, per questa collaborazione vorrei ringraziare l’azienda e le sue persone: Gianni Garita e il team B2B di AVM Italia”, ha commentato Carmine Ferrara, Presidente Agape Onlus.

“Nel processo di digitalizzazione che stiamo attraversando grazie al progresso delle nuove tecnologie di connessione e diminuzione del divario digitale, siamo molto contenti di supportare Agape Onlus nella realizzazione della loro infrastruttura di rete, aumentando la loro capacità di comunicazione e connettività e riducendo quindi la lontananza tra individui, in particolare in un momento storico determinato dal distanziamento sociale”, ha dichiarato Gianni Garita, Country Manager AVM Italia. “Vorrei ringraziare a nome di tutta AVM, l’organizzazione per la fiducia mostrata nelle nostre soluzioni e soprattutto per il lavoro che svolgono ogni giorno supportando chi ha più bisogno. Siamo convinti che la Tecnologia possa essere un motore importante di supporto e vicinanza per tutti”.