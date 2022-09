RS vince l’European Distribution Gold Award 2022 di TDK

RS, marchio di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e servizi a valore aggiunto, annuncia di aver ricevuto il premio “European Distribution Gold Award” per il 2022 nella categoria “High Service Distribution” assegnato da TDK Corporation, azienda leader nel settore dei componenti elettronici con oltre 250 siti di produzione, per la ricerca e lo sviluppo e punti vendita in più di 30 Paesi in tutto il mondo.

I premi di TDK sono assegnati una volta l’anno ai più virtuosi distributori e si ispirano al principio del Senten Manten, termine giapponese che si traduce con “risultato perfetto”. Ogni anno TDK presenta i riconoscimenti conferiti ai distributori Senten Manten a seguito di un rigoroso programma di valutazione, che tiene conto di molteplici criteri tra cui la business performance, l’inventory management, le condizioni contrattuali e l’eccellenza operativa.

“RS ha dimostrato di eccellere garantendo i più alti livelli di performance sia a noi in qualità di fornitore sia alla sua ampia base clienti”, afferma Dietmar Jaeger, a capo della Global Distributor Division di TDK. “Il conferimento del premio nella categoria ‘High Service Distribution’, dopo il successo degli ultimi anni, mostra la stretta collaborazione e la disponibilità al miglioramento continuo che richiediamo ai nostri migliori fornitori”.

“Vantiamo una partnership di lungo termine con il team eccellente di TDK”, rimarca Andy Keenan, Vice President for product and supplier management electronics di RS. “Il marchio TDK è sinonimo di eccellenza e questa partnership sposa la volontà di RS di garantire le migliori prestazioni ai nostri clienti nella fornitura facile e veloce anche dei prodotti e delle soluzioni a valore aggiunto più recenti”.

Anche in Italia RS ha presentato lo scorso giugno, durante l’RS Tech Day, l’evento chiave per l’incontro con fornitori e clienti, due soluzioni per il mercato italiano dedicate all’inventory management: il servizio kanban RS ScanStock, che aiuta a eliminare le attività a basso valore aggiunto e i fermi di produzione così da evitare gli sprechi di tempo e risorse, e la soluzione vending machine RS VendStock, pensata per semplificare il processo di acquisto, incrementare la disponibilità di prodotti e ottimizzare le scorte con una notevole riduzione dell’impatto ambientale.