6 trucchi per aumentare la produttività sul lavoro da remoto

Cosa bisogna fare per incrementare la produttività sul lavoro da remoto? Per centrare un obiettivo così importante, è essenziale dare le giuste motivazioni a ciascun dipendente. Non a caso, produttività e motivazione sono due concetti strettamente collegati fra loro.

È essenziale essere in grado di capire come svolgere determinate operazioni seguendo processi fluidi, senza sprecare né tempo né risorse mentali.

Ecco, di seguito, sei trucchi utili per ottimizzare i tempi lavorativi e renderli molto più produttivi.

1. Dare la massima priorità alle attività più urgenti sa svolgere

La prima cosa da fare per incrementare la produttività aziendale è mettere al primo posto le attività più urgenti, senza farsi distrarre dalle mail e dalle notifiche che arrivano senza sosta.

Può essere utile stilare una lista con le cose da fare suddivise in: urgenti, di media urgenza e di bassa urgenza.

A tal proposito, è possibile utilizzare un software online che sia in grado di facilitare la gestione delle mansioni, mostrando i progetti in tempo reale. Esistono anche alcune APP molto utili per migliorare la produttività.

2. Saper dire di no nei momenti giusti

Può sembrare strano, ma per lavorare meglio è essenziale anche imparare a respingere determinate mansioni che, già dall’inizio, si sa che non verranno portate a termine in tempo.

Per lavorare in maniera ottimale, non bisogna necessariamente accontentare tutti. Il sovraccarico non giova alla salute, dato che alla lunga il fisico ne risente moltissimo: quando si fa troppo, si rischia anche di consegnare un lavoro svolto male.

Meglio concentrarsi su una mole di lavoro di maggiore importanza e senza eccedere, in modo da essere apprezzati anche dai propri colleghi. Un’opera ben realizzata agevola tutti, mentre tanti compiti fatti male ricadono su un intero team.

3. Organizzare riunioni semplici e rapide

Per comunicare al meglio con colleghi o dipendenti, ogni dettaglio sulla comunicazione può fare la differenza. È essenziale quindi saper agire in questo contesto, comunicando i tratti essenziali del proprio discorso in un arco di tempo breve e avere la certezza che gli altri abbiano compreso tutto perfettamente.

Anche le call di gruppo sono fondamentali per cercare di far crescere meglio e di più la propria attività professionale. Dai dipendenti è possibile apprendere numerosi concetti e il loro parere non va mai sottovalutato. Allo stesso tempo, per una videoconferenza da remoto e per non avere ostacoli di nessun tipo, bisogna saper scegliere un servizio adeguato ed una fibra veloce come Virgin Fibra.

4. Migliorare il proprio spazio di lavoro a casa

Quando si lavora da casa, per organizzarsi al meglio è essenziale creare un ambiente confortevole, nel quale ci possa sentire perfettamente a proprio agio. Ogni elemento relativo allo smart working va allestito a dovere, riducendo al minimo eventuali intrusioni da parte dei componenti della propria famiglia. Lo spazio nel quale viene allestito il proprio ufficio domestico deve essere tranquillo e ben illuminato, nonché protetto da rumori che possono disturbare la quiete all’interno della propria casa.

5. Prendersi dei momenti per fare delle brevi pause

Quando si lavora a domicilio, non bisogna dimenticare l’importanza rivestita dalle pause, che devono essere fatte in maniera ottimale. Chi produce molto è soggetto a continui cali d’attenzione, e per questo deve necessariamente programmare alcuni momenti di stop.

Prima di prendersi una pausa però, è essenziale organizzare al meglio le proprie attività per rispettare le scadenze senza alcuna difficoltà.

Trovare attimi di evasione mentale mentre si lavora è molto importante per rendere sempre al massimo e non perdere la lucidità.

6 Mantenere sempre i contatti con amici e parenti

Anche se si lavora per diverse ore al giorno, va ricordato che per operare al meglio non bisogna lasciare in secondo piano la sfera sociale. Al fine di continuare a lavorare bene, è essenziale stare in contatto con amici e parenti, soprattutto per chi lavora da remoto ed è abituato a stare in solitaria.

Per incrementare la produttività, non bisogna dimenticarsi di frequentare amici, parenti o anche gli stessi colleghi. In quest’ultimo caso, l’obiettivo è instaurare un clima piacevole nell’ambito professionale. Per quanto riguarda amici e parenti, l’esigenza di staccare dal proprio lavoro per dedicargli del tempo è altrettanto essenziale.