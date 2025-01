LG Business Cloud si arricchisce di nuove funzionalità

Mancano pochi giorni all’inaugurazione dell’edizione 2025 di ISE (Integrated Systems Europe), che si terrà a Barcellona, ​​Spagna, dal 4 al 7 febbraio e già trapelano interessanti anticipazioni dai leader tecnologici presenti. Tra questi ci sarà LG Electronics (LG) che presenterà una versione aggiornata di LG Business Cloud, la piattaforma che permette di sottoscrivere e accedere a tutte le soluzioni cloud di gestione da remoto dei prodotti Digital Signage da un’unica interfaccia user-friendly.

In particolare, la piattaforma si arricchirà di due nuove soluzioni per la gestione dei contenuti: LG DOOH Ads e LG Pro:Centric Stay.

Qualche anticipazione sugli aggiornamenti introdotti in LG Business Cloud

LG DOOH Ads è un software completo, personalizzabile e facile da usare per erogare pubblicità sui display commerciali. È sufficiente impostare alcuni parametri, come area geografica, prezzo e tipologia di annunci, per determinare automaticamente quali contenuti mostrare, senza necessità di creare un contatto diretto tra gli inserzionisti e i proprietari; il risultato è un’interazione più semplice tra i soggetti coinvolti e annunci più mirati ed efficaci.

LG DOOH Ads offre numerose funzioni e una vasta gamma di impostazioni personalizzabili per un’esperienza utente ottimale. Tra queste, la dashboard intuitiva consente di semplificare la gestione dei contenuti e di monitorare facilmente lo stato dei dispositivi, utilizzando i dati ricavati dal server cloud per produrre report utili sia per gli inserzionisti che per i proprietari.

Infine, LG DOOH Ads è in grado di offrire degli insights sull’audience che ha visualizzato l’annuncio, come sesso, età e comportamento, grazie all’integrazione di una fotocamera con Intelligenza Artificiale (IA) che offre un’analisi sull’efficacia degli annunci.

LG Pro:Centric Stay è invece il nuovo software cloud introdotto in LG Business Cloud per il settore degli affitti brevi che consente di personalizzare l’esperienza degli ospiti anche in contesti ricettivi più piccoli, come il mercato delle case vacanza.

LG Pro:Centric Stay è la soluzione che consente agli host di gestire e controllare le strutture comodamente da remoto, fornendo agli ospiti contenuti ad hoc e informazioni utili sul soggiorno e monitorando, al contempo, le prenotazioni in maniera facile e veloce.

L’integrazione di questo software all’interno di LG Business Cloud offre numerosi vantaggi tra cui la possibilità di creare messaggi di benvenuto personalizzati per migliorare il soggiorno degli ospiti e regalare loro un’esperienza memorabile. Non solo, con Pro:Centric Stay, che vanterà anche una versione mobile pensata per l’utente, verrà messa a disposizione degli ospiti una vera e propria guida digitale contenente tutte le informazioni essenziali sulla struttura e sui servizi disponibili nelle vicinanze come le attrazioni locali o i punti di ristoro facilmente raggiungibili.

Gestione da remoto con le soluzioni LG

Queste nuove soluzioni arricchiscono la gamma di software cloud disponibili su LG Business Cloud tra cui il CMS (Content Management System) per monitor signage LG SuperSign Cloud; il CMS per Hotel TV LG Pro:Centric Cloud; e il software LG ConnectedCare che consente di regolare da remoto le impostazioni dei monitor signage, come luminosità, volume e attività, inviando tempestivamente notifiche via e-mail in caso di eventi imprevisti.

Oltre a gestire da remoto attività come l’accensione, lo spegnimento e il riavvio, LG Business Cloud offre una dashboard che consente di controllare facilmente lo stato di funzionamento dei display, garantendo una maggiore efficienza e flessibilità nella gestione dei propri dispositivi signage sia alle piccole che alle grandi imprese.

Le soluzioni di gestione di LG Business Cloud sono compatibili con diversi prodotti Digital Signage LG, tra cui i LED indoor e outdoor, i display OLED Transparent, gli Hotel TV e i Monitor Signage tradizionali e ad alta luminosità.

Dichiarazioni

“Con l’arrivo di LG DOOH Ads e LG Pro:Centric Stay su LG Business Cloud, le aziende possono ora gestire i propri display digitali in modo più efficiente“, ha dichiarato Paik Ki-mun, Responsabile della divisione Information Display di LG Media Entertainment Solution Company. “Il nostro obiettivo è offrire al settore B2B un’ampia gamma di software per il digital signage attraverso LG Business Cloud, consentendo la gestione da remoto dei display e la distribuzione di contenuti personalizzati“.