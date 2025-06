LG gram AI 15Z80T: il laptop LG con processore AMD Ryzen AI

LG Electronics (LG) amplia la gamma LG gram AI con un nuovo modello LG gram AI 15Z80T da 15,6 pollici (15Z80T) con processore AMD Ryzen AI 7 350, progettato per offrire il massimo delle prestazioni con il supporto completo all’Intelligenza Artificiale (AI) grazie a Copilot+ e gram AI.

Questo nuovo laptop combina potenza, portabilità e connettività avanzata, mantenendo il design elegante e leggero che contraddistingue la serie LG gram.

LG gram AI 15Z80T: prestazioni AI di ultima generazione

Il nuovo LG gram AI 15Z80T integra il processore AMD Ryzen AI 7 350 con NPU dedicata capace di gestire fino a 50 TOPS, offrendo performance altamente avanzate con 16GB di RAM LPDDR5x e 512GB SSD. Grazie alla presenza di Copilot+ e gram AI, l’esperienza d’uso risulta semplice e intuitiva, ma soprattutto personalizzata e in continua evoluzione.

Con l’introduzione di gram AI viene ridefinita l’interazione dell’utente con il computer, combinando una soluzione ibrida di IA in cloud e in locale che migliora in modo significativo la produttività offrendo contenuti personalizzati. In particolare, gram chat Cloud include l’accesso a funzionalità di GPT-4o per il primo anno, affermandosi come un assistente intelligente progettato per offrire supporto immediato e intuitivo nella gestione delle attività quotidiane. gram chat Cloud, infatti, si integra perfettamente con servizi come Google Workspace e Microsoft 365, consentendo all’utente di gestire le mail, organizzare appuntamenti e interagire con strumenti di produttività in modo fluido ed efficiente. Inoltre, gram chat Cloud mette a disposizione un AI chatbot in grado di fornire risposte istantanee a domande complesse, supportando ricerche e approfondimenti in tempo reale. Infine, è in grado di tradurre e sintetizzare documenti, aiutando l’utente a estrarre rapidamente le informazioni più rilevanti, ottimizzando tempi e risorse.

LG gram AI 15Z80T offre anche una soluzione di intelligenza artificiale in grado di funzionare anche senza connessione a internet. gram chat On-Device infatti utilizza l’IA per elaborare e analizzare i dati a livello locale, garantendo di lavorare sui propri documenti in totale sicurezza.

Schermo, design e connettività di alto livello

Il nuovo LG gram AI presenta un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) e luminosità di 350 nit, ideale per lavorare in mobilità o da casa. Lo chassis in alluminio garantisce resistenza e leggerezza, con un peso di soli 1290 grammi e certificazione MIL-STD-810H, mentre la batteria da 72Wh garantisce un’eccellente autonomia per affrontare un’intera giornata lavorativa.

Per quanto riguarda la connettività, LG gram AI 15Z80T conserva le caratteristiche della famiglia gram: Wi-Fi 6E, webcam Full HD con doppio microfono e riconoscimento facciale, due porte USB-C, due USB-A e porta HDMI, offrendo così la massima versatilità in ogni contesto.

Un ecosistema sempre più integrato

Come gli altri modelli della serie, anche il nuovo LG gram AI 15Z80T supporta gram Link 2.0, che consente una condivisione fluida di file e contenuti tra dispositivi con sistemi operativi diversi, inclusi smartphone Android e iOS. Inoltre, gli utenti possono gestire le chiamate direttamente dal laptop, riducendo le interruzioni e ottimizzando la produttività.

Disponibilità e prezzi di LG gram AI 15Z80T

LG gram AI 15Z80T è disponibile al prezzo di 1.199,99 €.