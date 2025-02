LG vincitore indiscusso agli iF Design Award 2025

Anche quest’anno, LG Electronics ha ricevuto numerosi riconoscimenti agli iF Design Award 2025, uno dei più importanti premi internazionali di design di prodotto al mondo. I 36 riconoscimenti conquistati, tra cui un Gold Award, testimoniano l’impegno dell’azienda verso la creazione di un design di prodotto innovativo in grado di offrire esperienze utente di valore.

La manifestazione, che si tiene ogni anno in Germania, è considerata una delle più importanti del settore del design industriale, insieme al Red Dot Award e all’International Design Excellence Award (IDEA).

L’iF Design Award attribuisce premi nell’ambito di nove categorie: Prodotto, Comunicazione, Esperienza Utente (UX), Interfaccia Utente (UI), Packaging, Architettura d’Interni, Professional Concept, Architettura e Design dei Servizi.

LG conquista anche le categorie “Prodotto” e “Comunicazione”

LG ha trionfato nella categoria Prodotto vincendo un Gold Award per il suo rivoluzionario televisore SIGNATURE OLED T, il primo TV OLED 4K trasparente e wireless al mondo.

Da spento, lo schermo trasparente da 77 pollici di OLED T è praticamente invisibile e si armonizza perfettamente con la stanza in cui si trova, contribuendo a far sembrare l’ambiente più spazioso. Accendendolo nella versione trasparente, OLED T diventa una tela digitale trasparente per mostrare opere d’arte, video e foto che sembrano fluttuare in aria per creare un effetto estremamente suggestivo.

Con un solo clic, è possibile aumentare il contrasto dello schermo per visualizzare un’immagine OLED perfetta che permette di godere di una qualità d’immagine straordinaria. Infine, OLED T dispone dello Zero Connect Box, l’hub che accoglie tutte le connessioni tipiche di un TV che può essere posizionato in un altro punto della stanza rispetto allo schermo per mantenere l’ambiente perfettamente ordinato.

Grazie a questa caratteristica, OLED T può essere posizionato in mezzo alla stanza per creare un divisorio o può essere collocato davanti a una finestra senza impedire la vista esterna.

LG ha inoltre ottenuto altri 27 riconoscimenti nella categoria Prodotto. Tra questi ci sono gli hub per la smart home, LG AI Home ed LG Smart Home AI Agent; la gamma di TV LG QNED; lo schermo touch portatile LG StanbyME 2 e il frigorifero LG SIGNATURE con Smart InstaView.

Infine, l’azienda ha conquistato dei premi anche nelle categorie Comunicazione, UX, UI e Packaging. Tra le soluzioni premiate ci sono ThinQ Character, il personaggio usato all’interno dell’app ThinQ per rendere più amichevole la comunicazione con gli utenti, ed LG Iconography, le immagini che permettono di visualizzare tutte le funzionalità e i servizi offerti dai propri prodotti LG.