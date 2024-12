LG SIGNATURE OLED T: il primo TV OLED con schermo trasparente

LG Electronics (LG) introduce sul mercato la versione da 77 pollici del maestoso LG SIGNATURE OLED T, il primo televisore OLED 4K trasparente e wireless al mondo, che disponibile negli Stati Uniti a dicembre e, a seguire, in altri mercati.

Il nuovo TV, che vanta ora una diagonale ancora più ampia del suo predecessore introdotto in occasione del CES 2024, rappresenta perfettamente l’ambizione di LG a offrire un’esperienza di visione sempre più versatile e avanzata.

L’OLED T è entrato nella lista Best Innovations 2024 del TIME e ha ricevuto cinque Innovation Awards al CES 2024, tra cui il premio Best of Innovation.

Schermo opaco o trasparente? La scelta è tua

Lo straordinario schermo trasparente può restare spento, integrandosi perfettamente con l’ambiente in cui è inserito, oppure, quando in modalità T-Object, può essere utilizzato per riprodurre immagini e video che lo trasformano in una tela digitale trasparente in grado di creare effetti estremamente suggestivi.

Con un solo clic, è possibile passare dalla modalità trasparente a quella opaca aumentando il contrasto dello schermo per utilizzarlo come uno schermo OLED tradizionale.

Attivando la funzione T-Bar, è possibile vedere sul bordo inferiore dello schermo informazioni utili tra cui notizie, risultati sportivi, lo stato dei dispositivi IoT, previsioni meteo o informazioni sul titolo dei brani in riproduzione, mentre il resto dello schermo mantiene la trasparenza. L’homepage dell’interfaccia utente, T-Home, è user-friendly e permette una visione generale ben organizzata dei servizi disponibili, così come un veloce accesso alle app, alle impostazioni e ad altre funzioni.

La trasparenza dello schermo OLED permette a LG SIGNATURE OLED T di amplificare la percezione di spazio all’interno di una stanza, nonostante la sua maestosa dimensione.

LG SIGNATURE OLED T: caratteristiche tecniche

LG SIGNATURE OLED T sfrutta la tecnologia proprietaria LG, Zero Connect Box, per trasmettere video e audio in modalità wireless senza perdita di qualità visiva e senza latenza. Grazie al supporto in 4K a 120Hz di refresh rate variabile, OLED T supporta NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium che eliminano il tearing e lo stuttering per un’esperienza di gioco più dinamica e realistica.

LG SIGNATURE OLED T rappresenta l’impegno di LG a offrire una qualità di visione eccellente e immersiva, caratteristiche dei televisori LG OLED sin dall’introduzione del primo modello nel 2013.

Sfruttando oltre un decennio di innovazione OLED, LG SIGNATURE OLED T dà vita alle immagini con colori vibranti, estremamente precisi e con un incredibile contrasto. Grazie al processore α (Alpha) 11 AI di LG, OLED T ottimizza in modo intelligente sia la qualità delle immagini che quella audio, fornendo esperienze visive e sonore senza precedenti.