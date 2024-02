L’istruzione è sempre più digitale con la soluzione Smart Classroom 3.0 di Huawei

Siamo arrivati all’ultimo giorno del MWC 2024 di Barcellona e le innovazioni presentate sono state davvero sorprendenti. Tra i protagonisti di questa edizione, spicca Huawei con la soluzione Smart Classroom 3.0, con funzioni avanzate di analisi didattica dell’intelligenza artificiale. La soluzione rende il settore dell’istruzione sempre più smart e digitale, creando un ambiente didattico interattivo in cui i docenti possono intraprendere metodi di insegnamento nuovi ed entusiasmanti.

Wind Li, CEO, Huawei Global Public Sector BU, ha dichiarato: “Crescendo nell’era di Internet come nativi digitali, abbiamo un’inclinazione naturale verso l’utilizzo delle tecnologie ICT. L’istruzione moderna tende a creare un ecosistema educativo digitale e intelligente, migliorando l’alfabetizzazione digitale di insegnanti e studenti e promuovendo talenti con uno spirito innovativo per il futuro. Huawei collabora con partner del settore per costruire le fondamenta di un settore dell’istruzione digitale e intelligente con standard e prestazioni elevati, attraverso il cloud computing, l’intelligenza artificiale e big data. Attraverso metodi di insegnamento e gestione innovativi, miriamo a plasmare il futuro dell’istruzione“.

L’istruzione digitale incentiva la nascita di “scuole intelligenti”

Mentre le tecnologie ICT di ultima generazione continuano a pervadere vari campi dell’istruzione, l’informatizzazione all’interno del settore sta passando da digitale a intelligente. Sfruttando i vantaggi dell’intelligenza artificiale, possiamo promuovere un’istruzione digitale in cui l’insegnamento si personalizza e si differenzia, favorendo in definitiva lo sviluppo a tutto tondo degli studenti.

Secondo Frank Huang, Education Solution Expert, Huawei Global Public Sector BU, “la classe intelligente di Huawei si è evoluta da digitale a ibrida e ora è Smart Classroom 3.0. Attraverso tecnologie come l’intelligenza artificiale e il cloud computing, crea un sistema di insegnamento intelligente end-to-end che consente un insegnamento flessibile e personalizzato e una sua gestione accurata e efficiente”.

La soluzione per l’istruzione digitale Huawei Smart Classroom 3.0 utilizza modelli didattici basati sull’intelligenza artificiale per analizzare e recuperare in modo intelligente i contenuti più importanti di un corso. Genera inoltre grafici relativi alle conoscenze acquisite, consentendo agli insegnanti di preparare le lezioni in modo più flessibile e agli studenti di apprendere in base alle loro esigenze individuali. Questa soluzione analizza le attività didattiche e le condizioni della classe per supportare l’analisi e la valutazione dell’insegnamento e utilizza IdeaHub per ottenere una vasta gamma di risorse digitali online che gli studenti possono facilmente esplorare in modalità online e offline in maniera interattiva.

L’impegno di Huawei per la didattica

La soluzione per aule intelligenti di Huawei, che viene aggiornata in modo iterativo, aiuta i clienti del settore dell’istruzione a costruire un nuovo ecosistema di insegnamento intelligente e a promuoverne lo sviluppo. In Europa, Huawei ha assistito il Ministero dell’Istruzione serbo nella realizzazione di aule intelligenti in oltre 200 scuole primarie e secondarie. Ciò ha consentito la condivisione di risorse didattiche digitali e l’apprendimento a distanza flessibile, fornendo in definitiva un’istruzione di alta qualità a vantaggio di tutti gli studenti. L’Università Ningxia in Cina ha collaborato con Huawei per creare un ecosistema didattico intelligente che integri insegnamento, apprendimento, valutazione e gestione. Ciò include la realizzazione di 300 future aule per facilitare l’insegnamento ibrido flessibile e una gestione precisa dell’insegnamento, migliorandone in definitiva la qualità.

Huawei è impegnata a innovare continuamente le soluzioni per il settore dell’istruzione, promuovendo l’implementazione di tecnologie intelligenti e consentendo a tutti di avere accesso a un’istruzione equa e di alta qualità. Huawei ha servito più di 5.000 ministeri dell’istruzione, organizzazioni di gestione dell’istruzione a tutti i livelli, università e istituti di ricerca in più di 120 Paesi.