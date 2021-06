John McAfee, 75 anni, è stato arrestato con l’accusa di evasione fiscale. È stato accusato di non aver presentato la dichiarazione dei redditi per quattro anni. McAfee, 75 anni, è in prigione in Spagna dal 6 ottobre e deve rispondere di aver nascosto beni importanti, tra cui beni immobili e una barca.

John McAfee è stato l’inventore del famoso software antivirus. È stato trovato morto mercoledì in una prigione vicino a Barcellona. Aveva 75 anni.

Il Suo Appoggio Per Le Criptovalute

La sua impresa di criptovaluta prevedeva l’addebito di $ 105.000 per tweet al fine di promuovere l’offerta iniziale di monete. McAfee ha detto ai suoi follower su Twitter di essere stato costretto a “diventare nero” dopo essere stato minacciato dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Secondo un’accusa federale, McAfee non ha presentato la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti nel periodo 2014-2018. È stato detenuto in Spagna lo scorso ottobre dopo aver eluso le forze dell’ordine.

John McAfee, che era in prigione, è stato in grado di utilizzare Twitter non solo per promuovere le criptovalute, ma anche per condividere le sue esperienze. Ad aprile ha twittato: “Questo è stato il periodo più difficile d nella mia vita.” Era stato in prigione catalana sei mesi prima di quel tweet.

Doug Clinton, socio amministratore di Loup Ventures, ha affermato che il genio e la follia a volte possono essere molto vicini. Sembra che abbia ceduto ai suoi demoni.

Chi Era?

Le invettive di McAfee sui social media, il coinvolgimento in un’indagine criminale centroamericana e le accuse delle autorità statunitensi su di lui che pompano e ingannano le criptovalute gli hanno fatto guadagnare notorietà negli ultimi dieci anni.

McAfee, detenuto in una cella della prigione di Brians 2 nel nord-est della Spagna, è stato trovato morto poche ore dopo la sua estradizione in America con molteplici accuse di frode fiscale. Secondo un portavoce della Corte Suprema della Catalogna, è stato scoperto dal personale di sicurezza della prigione di Brians 2, nel nord-est della Spagna.

Il quotidiano spagnolo La Vanguardia ha riferito che McAfee si era apparentemente suicidato. Ha citato una dichiarazione del Dipartimento Regionale di Giustizia della Catalogna dove era detenuto.

John McAfee era in custodia spagnola da ottobre, a seguito di un’incriminazione negli Stati Uniti del giugno 2020. È stato accusato di non aver presentato per quattro anni la dichiarazione dei redditi e di aver occultato beni. A marzo, McAfee è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro per la sua promozione di criptovalute sui social media. McAfee, insieme a un co-cospiratore, è stato accusato di 13 milioni di dollari di guadagni illegali.

L’avvocato di McAfee, Nishay Sanan, ha affermato che McAfee è stato trovato morto nella cella di prigione di McAfee dai suoi colleghi spagnoli. Sanan ha affermato che McAfee era un obiettivo per il governo degli Stati Uniti e aveva “cercato di cancellarlo”.

Sanan ha dichiarato che John ha vissuto la sua vita come desiderava. “Alla fine, questo è tutto ciò che conta.” Non gli importava se non sei d’accordo con lui.

Il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare e una portavoce del dipartimento ha rivolto domande alle autorità spagnole.

La Sua Storia Recente

McAfee è stato un pioniere nel settore della sicurezza informatica prima dei suoi problemi legali. McAfee Corp. è stata fondata a Santa Clara in California nel 1987 da McAfee. Ha portato l’azienda a diventare il leader nel mercato della protezione antivirus per personal computer.

Il suo software è stato utilizzato da metà delle aziende Fortune 100 in quel momento. John McAfee ha lasciato nel 1994. McAfee ha dichiarato al South China Morning Post, decenni dopo, che gestire la crescita dell’azienda per diventare una grande azienda con migliaia di dipendenti non era divertente.

Intel Corp. ha acquistato l’azienda nel 2010. Successivamente, Intel Security è stata rinominata per i prodotti McAfee. McAfee, che è stato successivamente rimosso dalla lista della BBC, ha dichiarato di essere per sempre grato a Intel per averlo rimosso dalla terribile associazione con il software più dannoso del pianeta.

McAfee si è trasferito in Belize nel 2008, dopo che la sua fortuna di $ 100 milioni è stata ridotta a $ 4 milioni attraverso una serie di investimenti falliti in immobili, proprietà e obbligazioni. Dopo la morte di Gregory Faull (un appaltatore di 52 anni della Florida), McAfee ha avuto uno dei suoi conflitti più difficili con le autorità nel 2012.

La casa di McAfee ad Ambergris Caye è stata perquisita dalla polizia dopo che Faull è stato ucciso. Hanno anche affermato che volevano intervistarlo come parte di un’indagine per omicidio.

Nel 2012 ha chiesto asilo in Guatemala, sostenendo di non essere tenuto in ostaggio dalle autorità del Belize. Per salvare la sua reputazione, si è rivolto ai social media e alle interviste pubbliche. Ha inviato aggiornamenti alla rivista Wired e ha permesso a due giornalisti della rivista Vice di accompagnarlo. Ha anche pubblicato missive sul suo sito web. Ha parlato di come sarebbe sfuggito alla polizia cambiando aspetto e seppellendosi nella sabbia.

McAfee è arrivato a Miami dal Guatemala nel dicembre 2012 dopo essere stato espulso. McAfee è stato espulso dal Guatemala ed è arrivato a Miami nel dicembre 2012.

McAfee ha dichiarato una corsa per la presidenza 2016 per il Partito Liberale Ha fatto una campagna su una piattaforma incentrata sulla privacy, che includeva la spinta per la creazione di strategie di difesa della sicurezza informatica da parte del governo. Gary Johnson, ex governatore del New Mexico, ha vinto la nomination per il partito.

McAfee è diventato amministratore delegato di MGT Capital Investments Inc. nel 2017. Aveva promesso di rendere l’azienda un’attività redditizia di sicurezza informatica potenziando le sue operazioni di mining di Bitcoin. Nello stesso anno, si è dimesso per diventare CEO di Luxcore, una società di criptovalute.