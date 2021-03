Il manager guiderà le vendite in Italia e contribuirà a portare Ubiquicom oltreconfine

Ubiquicom, azienda specializzata nella progettazione e sviluppo di prodotti e soluzioni innovative per la localizzazione e il tracciamento in tempo reale di persone e asset in contesti non convenzionali, annuncia la nomina di Luca Dell’Orto come Chief Sales Officer.

Con un’esperienza trentennale nelle vendite, un Master in Marketing e Comunicazione e un Executive MBA, Dell’Orto apporta in Ubiquicom un forte background internazionale costruito in ambienti aziendali multinazionali dove ha ricoperto ruoli manageriali in più continenti.

Milanese, classe 1973, Luca Dell’Orto è esperto nello sviluppo, nella gestione e nell’espansione delle attività commerciali, nella gestione di team estesi, nelle vendite, nel marketing e nell’amministrazione di tutti gli aspetti di un’organizzazione moderna, comprese le operations e il P&L.

Ha un expertise trasversale nei mercati Enterprise Mobility, Printing on Demand, OEM, IoT, AI, Point of Sales, Services e Software, e vanta una consolidata esperienza nell’ecosistema del canale strutturato e nella conduzione di progetti complessi che richiedono il coordinamento di vari stakeholder e risorse dirette e indirette.

Luca Dell’Orto ha collaborato con diverse società di primo piano, tra le quali Datalogic, Symbol (poi Motorola), Regus, Zebra Technologies e Custom Spa. Nelle sue due ultime esperienze, è stato prima Country Sales & Marketing Manager, Italy and Malta e poi Channel Sales Director South EMEA in Zebra Technologies; prima di approdare in Ubiquicom ha ricoperto in Custom Spa il ruolo di Head of Channel and Distribution in Middle East, Turchia, Israele, Africa, India, SAARC Regions e Oceania.

Commentando la sua nuova nomina Luca Dell’Orto ha dichiarato: “L’Iot e l’Artificial Intelligence sono sempre più inserite nell’operatività quotidiana in ambito industriale, logistico e manifatturiero. Ubiquicom è in possesso di competenze e tecnologie tali da rappresentare una risposta valida sia per i propri partner sia per i clienti finali. L’RTLS è una tecnologia con un’applicabilità molto più ampia che non la sola tracciabilità: grazie all’Artificial Intelligence e al Machine Learning è in grado di offrire ottimizzazione di processi e formulare scenari predittivi ai leader di aziende chiamati a sfide sempre più legate a performance di prim’ordine. Tutti questi fattori mostrano che Ubiquicom ha tutte le carte in regole per avere un ruolo di primaria importanza per il mercato italiano e globale.”

Luca Dell’Orto riporterà a Stefano Sarasso, CEO di Ubiquicom, che ha così commentato: “Luca ha una grande esperienza nella direzione commerciale e ha ricoperto posizioni di rilievo in aziende di prim’ordine: siamo certi che darà un significativo impulso e contributo al nostro business in Italia, ma anche all’estero dove contiamo di creare una rappresentanza commerciale di Ubiquicom in Europa, ma anche in USA e Medio Oriente.”