L’offerta che Melchioni Ready ha dedicato agli articoli Errecom si compone di prodotti chimici per la manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione, di additivi ricondizionanti per impianti A/C e compressori, ma anche di oli lubrificanti PAG e liquidi di lavaggio impianti. A completamento della gamma, è presente anche una linea per la disinfezione e l’igienizzazione di abitacoli e climatizzatori auto e una gamma di profumazione per veicoli.

Additivi chimici per impianti A/C e Compressori.

All’interno della categoria che Melchioni Ready dedica agli additivi chimici per impianti A/C è possibile trovare un’offerta di prodotti per la ricerca e la riparazione delle perdite di gas refrigerante come, ad esempio, i Traccianti Fluorescenti UV Brilliant, che permettono di localizzare rapidamente e con precisione le perdite di gas refrigerante dagli impianti, il Turafalle Extreme Ultra, l’additivo che individua autonomamente le perdite di gas refrigerante e le sigilla in modo permanente, l’Additivo Ricondizionante Compressor+ e il Liquido di Lavaggio Belnet, per lavare quando si esegue un operazione di Retrofit o quando si deve sostituire un compressore bruciato. In questa famiglia è inoltre possibile trovare gli oli lubrificanti PAG per compressori, universali e ad alta e bassa viscosità.

Manutenzione impianti A/C.



All’interno di questa categoria, Melchioni Ready propone articoli rivolti alla manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione. Uno degli articoli disponibili è il kit Leak Finder; si tratta di un kit universale per la ricerca delle perdite di gas refrigerante, ideale sia per automotive sia per HVAC&R.

Questo kit cercafughe proposto da Melchioni Ready, contiene tutti gli strumenti necessari per inserire il liquido tracciante, identificare la perdita e pulire la superficie tracciata; dal flacone con dosatore da 250 ml di Brilliant o Green Brilliant, al flacone spray da 100 ml di Brilliant Remover, ma anche un iniettore ricaricabile a siringa da 50 ml, l’adattatore con attacco rapido bassa pressione per R134a, l’adattatore 1/4 SAE da 120 mm con valvola di sicurezza e l’adattatore 5/16 SAE (R410a) da 120 mm con valvola di sicurezza. A questi articoli si aggiungono una lampada cercafughe a 9 Led UV e un paio di occhiali con 100% di protezione UV.

Disinfezione e igienizzazione.



All’interno di questa linea, Melchioni Ready racchiude i dispositivi per l’igienizzazione di abitacoli e climatizzatori: a secco, nebulizzatori e spray.

La macchina da fumo igienizzante Kemuri diffonde un fumo secco in grado di saturare, in pochi istanti l’ambiente e tutti i canali di aerazione in modo uniforme. Le molecole di questo fumo, grazie alla loro dimensione infinitesimale non precipitano e raggiungono anche le superfici che possono sfuggire alla pulizia manuale o meccanica più accurata. Il prodotto consente, dunque, di effettuare un trattamento di igienizzazione e disinfezione rapida, sicura e certificata all’interno degli autoveicoli.

Il nebulizzatore ultrasonico ATOM Machine è un altro dei dispositivi acquistabili all’interno di questa categoria nell’e-commerce Melchioni Ready , insieme al liquido igienizzante ATOM Ultra. Il nebulizzatore ATOM Machine è un’apparecchiatura elettronica a ultrasuoni in grado di nebulizzare il liquido igienizzante ATOM Ultra e di farlo propagare uniformemente sia nell’ambiente sia nel sistema di recircolo dell’aria condizionata sanificando, in questo modo, l’aria e tutte le superfici.

Profumazione per veicoli.



Tra le sue offerte, Melchioni Ready propone anche la collezione di fragranze per veicoli a marchio Errecom. Si tratta di una linea di profumi da erogare direttamente sui tappetini, le fragranze sono state studiate per profumare al meglio l’abitacolo.