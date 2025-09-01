Microchip FPGA Workshop Road Show arriva a Milano

Avnet Silica presenta l’esclusivo Microchip FPGA Workshop Road Show, un evento che coinvolgerà diverse località in tutta Europa. In particolare in Italia si terrà giovedì 18 settembre, a Milano presso la sede Avnet. Queste sessioni full-day (09:00–16:30) offrono laboratori hands-on, live demo, presentazioni di esperti e discussioni approfondite sulle più recenti innovazioni FPGA Microchip. Un’occasione coinvolgente per approfondire e connettersi con gli esperti del settore. Aperti a tutti, ogni partecipante riceverà un voucher di sconto per un Discovery Kit; per ogni evento in palio anche un kit gratuito.
Cosa aspettarsi
Il programma del Microchip FPGA Workshop Road Show comprende:
- Presentazioni approfondite per scoprire in che modo le soluzioni FPGA apportino flessibilità, scalabilità e innovazione impareggiabili in tutte le applicazioni, dal settore industriale alla robotica
- Hands-on labs: come utilizzare gli strumenti FPGA Microchip, Libero SoC e SmartDebug
- Live demo per esplorare il potenziale AI con VectorBlox e conoscere i vantaggi della piattaforma SoC PolarFire basata su RISC-V con implementazione dell’Asymmetric Multiprocessing (AMP)
- Altre tematiche tra cui bassa potenza, affidabilità e sicurezza
Tutte le date e le località del Microchip FPGA Workshop Road Show
- 16 Settembre, Istanbul (Turchia)
- 18 Settembre, Avnet Office, Milano (Italia)
- 25 Settembre, Amburgo (Germania)
- 4 Novembre, Winnersh (UK)
- 18 Novembre, Avnet Office, Parigi/Massy (Francia)
Agenda
- Arrivo, Registrazioni e caffè di benvenuto
- 09:00-09:30 – Microchip FPGA Overview. Questa presentazione fornisce una concisa introduzione al portfolio FPGA di Microchip, evidenziandone le caratteristiche principali, i vantaggi e le applicazioni in vari settori. I partecipanti avranno modo di approfondire i dettagli relativi alle prestazioni, all’efficienza energetica e alla versatilità degli FPGA Microchip.
- 09:30-10:00 – Panoramica del Libero SoC di Microchip. Questa presentazione offre un’introduzione alla suite di progettazione Libero SoC di Microchip. Verranno descritte le caratteristiche, i tool e i workflow per lo sviluppo di FPGA e SoC di questa piattaforma concepita per migliorare l’efficienza di progettazione, simulazione e implementazione. Perfetta per gli ingegneri che cercano soluzioni di sviluppo semplificate.
- 10:00-11:15 – Scripting Tcl tramite FPGA Microchip con PolarFire SoC Discovery Kit. Questa sessione di formazione offre un’esperienza d’uso pratica dello scripting Tcl per semplificare lo sviluppo e l’automazione FPGA. I partecipanti lavoreranno con il SoC PolarFire di Microchip, una piattaforma all’avanguardia basata su architettura RISC-V, per ottimizzare i flussi di lavoro e integrare sistemi hardware/software. Il corso copre gli aspetti fondamentali dello scripting Tcl, la configurazione del progetto, l’automazione della progettazione e il debug utilizzando il PolarFire SoC Discovery Kit. Ideale per ingegneri FPGA e sviluppatori embedded, questo corso permette di migliorare le competenze di scripting e progettazione FPGA basata su RISC-V.
- 11:15-11:30 – Coffee break
- 11:30-12:00 – Applicazioni industriali con FPGA Microchip (Robotica, OPC-UA. Questa presentazione esplora il modo in cui gli FPGA Microchip consentono lo sviluppo di soluzioni industriali avanzate. Saranno trattate applicazioni nella robotica, sfruttando le doti di controllo in tempo reale e precisione, e l’utilizzo di OPC-UA per una comunicazione sicura e interoperabile nei sistemi di automazione. I partecipanti acquisiranno conoscenze approfondite sui progetti basati su FPGA per realizzare sistemi industriali efficienti e scalabili.
- 12:00-12:45- Industria – Modalità AMP su Discovery Kit. Questa demo si concentra sull’implementazione dell’Asymmetric Multiprocessing (AMP) utilizzando il PolarFire SoC Discovery Kit di Microchip per applicazioni industriali. I partecipanti impareranno a configurare e gestire la modalità AMP per ottimizzare l’allocazione delle risorse tra i core RISC-V per attività in tempo reale e general-purpose. Questo corso è ideale per gli ingegneri che sviluppano sistemi industriali che richiedono un’elaborazione multicore efficiente e l’integrazione hardware/software.
- 12:45-13:45 – Demos & Networking
- 13:45-14:15 – Applicazioni industriali con FPGA Microchip (Imaging, AI). Questa presentazione evidenzia come gli FPGA di Microchip possono alimentare soluzioni industriali innovative. Verranno illustrate applicazioni nell’imaging per la diagnostica ad alta risoluzione e nell’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati in tempo reale e il processo decisionale. I partecipanti scopriranno come la tecnologia FPGA consente di realizzare progetti efficienti, affidabili e scalabili per sistemi sanitari avanzati.
- 14:15-15:15 – Laboratorio SmartDebug (progettazione di una semplice architettura logica). Creazione di un semplice progetto di architettura logica. Generazione automatica di vincoli temporali / osservazione in SmartTime. Inserimento dei vincoli di I/O. Esecuzione del layout e programmazione della scheda target. Debug con SmartDesign e Identify ME
- 15:15-15:30 – Coffee break
- 15:30-16:30 – Discovery Kit. Avvio di Linux sul Discovery Kit RISC-V Microprocessor Subsystem (MSS)