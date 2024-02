Mixer & Pack traccia i profumi con Checkpoint Systems

Il settore della cosmesi si rinnova e si digitalizza con la tecnologia RFID. Checkpoint Systems ha aiutato Mixer & Pack, una nota azienda di cosmetici, a migliorare la tracciabilità e la sicurezza dei suoi profumi sin dal momento della produzione grazie alla tecnologia RFID.

Come avviene questo processo?

Il sistema implementato in Mixer si basa sullo sviluppo di un tunnel di codifica RFID integrato direttamente nella linea di produzione stessa, in cui, in modo unitario e sequenziale, ogni profumo viene registrato e codificato senza influire sulla capacità produttiva.

Questo sistema innovativo nel settore è stato sviluppato dal team di esperti di Checkpoiunt Systems in tecnologia RFID per Mixer & Pack, proseguendo con la strategia dell’azienda e degli azionisti nel posizionare il loro stabilimento a Guadalajara (Spagna) come un’industria 4.0 e una delle più avanzate in Europa nella produzione di profumeria per conto terzi.

Grazie a questo processo, Mixer & Pack può applicare un tag RFID a ciascun profumo presso il punto di produzione, consentendo poi di identificarli successivamente con lettori RFID in modo che la spedizione dei prodotti possa essere tracciata con precisione. Questo permette al brand di conoscere sempre il percorso dei suoi singoli articoli. Ogni prodotto può essere facilmente identificato e autenticato in ogni fase della catena di approvvigionamento, coprendo tutte le tappe attraverso le quali passa.

La digitalizzazione dei profumi di Mixer & Pack con la tecnologia RFID

La Radio Frequency Identification (RFID) è una tecnologia utilizzata per ottenere dati digitali da un prodotto e identificarlo attraverso il suo identificatore digitale unico (Unique Digital Identifier), memorizzato in un tag RFID incorporato nel prodotto.

La digitalizzazione dei profumi grazie all’RFID consente al segnale trasmesso da un prodotto di inviare informazioni su di sé senza bisogno di interazione fisica, eseguendo operazioni ad alta velocità come la registrazione automatica della produzione o la registrazione delle spedizioni per articolo, oltre a molte altre opzioni. I suoi vantaggi rendono questa tecnologia sempre più presente in tutti i numerosi settori industriali, compreso quello cosmetico in cui opera Mixer & Pack.

A differenza di un codice a barre, che utilizza un’immagine per identificare un’etichetta applicata a un prodotto, l’RFID utilizza onde radio per comunicare con un microchip. Questa codifica facilita da parte dei brand, la lettura delle referenze su scala massiccia, oltre a contenere informazioni dettagliate sulla tracciabilità, migliorando gli inventari e i dati disponibili per ogni prodotto in tutti i punti della catena di distribuzione.

Mixer & Pack, all’avanguardia nella tecnologia dei profumi

Mixer & Pack sta per festeggiare i 30 anni di sviluppo di prodotti cosmetici, di profumeria e di fragranze per la casa. In tutti questi anni, ha scelto di rimanere all’avanguardia tecnologica per essere in grado di fornire soluzioni innovative dalla formulazione, alla ricerca, alla progettazione, alla produzione e al confezionamento del prodotto fino all’implementazione di queste soluzioni nei mercati nazionali e internazionali.

Dichiarazioni

Lorenzo García, direttore operativo di Mixer & Pack, dichiara: “È una soluzione molto innovativa e ci permetterà di essere pionieri nel nostro settore, essendo un chiaro punto di riferimento per l’innovazione. Siamo molto felici di aver collaborato con un partner come Checkpoint Systems per guidare la digitalizzazione del mercato cosmetico”.

Emanuele Soncin, Business Unit Director di Checkpoint Systems in Spagna, commenta: “L’implementazione dell’RFID nell’industria cosmetica è un passo da gigante per il settore. Le possibilità che si aprono sono innumerevoli e non si limitano alla realizzazione di un inventario più efficiente e preciso o a una migliore tracciabilità; piuttosto, in futuro potrebbe essere uno strumento per fornire informazioni personalizzate su ogni prodotto, consentendo l’implementazione di un controllo di qualità sul singolo articolo, proteggendo il sistema e persino potendo proteggere il prodotto nel negozio o controllare il mercato parallelo. Queste condizioni rappresentano un nuovo standard di mercato in termini di esperienza di acquisto offerta ai consumatori”.