Netcomm Forum chiude l’edizione 2025. Appuntamento al 2026!

Si chiude il sipario sulla ventesima edizione di Netcomm Forum, l’evento di riferimento per il digital commerce in Italia, che quest’anno ha raggiunto un traguardo storico: vent’anni di attività, celebrati attraverso il tema “The Next 20 Years in 2 Days”. Un titolo che ha ispirato i contenuti di una due giorni intensa tenutasi presso l’Allianz MiCo, in un’area di oltre 35.000 metri quadrati con 17 palchi. L’edizione di quest’anno ha registrato oltre 30.000 accessi, con più di 316 imprese espositrici, 437 relatori, 3 assemblee plenarie e oltre 200 sessioni tra workshop, tavole rotonde e conferenze.

Questi sono i numeri che hanno segnato il successo di Netcomm Forum 2025, che ha raccolto il contributo di una rete sempre più ampia e qualificata di aziende, piattaforme, istituzioni, startup e professionisti del settore, in un dialogo aperto tra tecnologia, strategia e trasformazione. I keynote speaker internazionali e italiani hanno delineato le direzioni strategiche dell’ecommerce e del retail, con un’attenzione speciale alla sostenibilità, alla digitalizzazione dei processi e all’evoluzione dei comportamenti di consumo.

Al centro del dibattito la crescente necessità di una sovranità digitale europea, la governance dei dati e le implicazioni geopolitiche delle piattaforme globali, temi fondamentali in un periodo storico in cui tecnologie emergenti stanno rivoluzionando il customer journey, offrendo nuove opportunità ma anche nuove sfide, che richiedono regole più chiare e strategie a lungo termine.

L’edizione 2025 del Netcomm Forum ha messo inoltre in evidenza il capitale umano come fattore chiave per competitività e innovazione. Attraverso l’HR Village, Netcomm ha approfondito temi legati al futuro del lavoro, come il benessere, la diversity & inclusion, l’apprendimento continuo e l’integrazione dei criteri ESG. Per sottolineare l’importanza dello sviluppo delle competenze digitali, Netcomm ha rilanciato due iniziative: la Netcomm Academy, con oltre 440 webinar e percorsi formativi su ecommerce e digital marketing; e il progetto Mind the Gap, realizzato con IAB Italia, che offre coaching, tutoring e formazione personalizzata su AI, data analytics, pubblicità programmatica e omnicanalità.

Annunciati i vincitori del premio dedicato alla creatività

Nel corso della seconda giornata di Netcomm Forum sono state premiate le migliori idee e campagne promozionali che hanno partecipato al Creativity Award, il riconoscimento dedicato all’innovazione nella comunicazione e nel marketing digitale. A distinguersi nelle tre categorie in gara sono stati: Doofinder, che ha conquistato il premio per la categoria Social con la campagna “Con Doofinder, la ricerca incontra il gusto”; Hubrise, vincitore nella categoria Advertising con lo slogan “Hubrise, la tua crescita verso il successo”; e Adiacent, che si è aggiudicato la categoria Engaging grazie al progetto “AttractionForCommerce”.

Le ricerche di Netcomm Forum

Tra le ricerche presentate durante l’evento, la nuova edizione di Netcomm NetRetail, realizzata in collaborazione con Banca Sella, BRT, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, EDI Confcommercio, Magnews, Oney, Publitalia; le ultime evidenze emerse dall’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano e l’Osservatorio e-Commerce di Netcomm in collaborazione con Cribis.

Presentati due libri a Netcomm Forum

Per celebrare i vent’anni di attività del consorzio, in occasione dell’evento, Netcomm e Il Sole 24 ORE hanno annunciato la pubblicazione di Shopping Infinito. L’e-commerce integrato tra reale e virtuale, il nuovo libro di Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, e Pierangelo Soldavini, giornalista esperto di innovazione e tecnologia. Si tratta di un’analisi approfondita sull’evoluzione dell’e-commerce negli ultimi vent’anni e sulle trasformazioni che hanno ridefinito il commercio globale e il comportamento dei consumatori. Il libro traccia inoltre le coordinate del futuro del digital retail e analizza i nuovi paradigmi che guideranno il commercio nei prossimi anni, esplorando un ecosistema complesso e offrendo una riflessione sui cambiamenti culturali, economici e sociali che hanno caratterizzato il mondo del retail digitale.

Presentato anche il libro di Consorzio Netcomm, eCommerce, 20 anni di Rivoluzione Digitale, che ripercorre l’evoluzione dell’eCommerce in Italia dagli anni 2000 ad oggi. Il volume racconta le tappe fondamentali della trasformazione del commercio digitale, dal lancio del Netcomm Forum alla nascita del Sigillo Netcomm, fino alle iniziative più recenti dedicate all’innovazione e all’internazionalizzazione. Attraverso testimonianze, dati e analisi, il libro esplora i principali cambiamenti che hanno segnato il settore, dai marketplace all’intelligenza artificiale, passando per sostenibilità, mobile commerce e nuovi consumatori.

Tra i prossimi appuntamenti del Consorzio Netcomm Focus B2B Digital Commerce, l’evento dedicato alla trasformazione del commercio tra le imprese e le filiere, che si terrà il 20 maggio 2025 a Milano; Netcomm Focus Food&Grocery, dedicato alle esperienze di acquisto full funnel nel settore; e Netcomm Award, il premio dedicato alle eccellenze dell’eCommerce in Italia, che celebrerà le aziende e le nuove idee imprenditoriali italiane e internazionali nell’autunno 2025.

Dichiarazioni

“Netcomm Forum compie vent’anni e si conferma un vero e proprio laboratorio di idee, dove le tecnologie più avanzate vengono esplorate per immaginare l’e-Commerce del futuro. Le soluzioni innovative che stanno prendendo piede oggi non solo migliorano l’esperienza dei consumatori, ma offrono anche alle aziende strumenti nuovi per crescere, adattarsi e competere su scala globale. Proprio per questo, le ricerche e gli insight che abbiamo presentato durante l’evento si configurano come una guida fondamentale per tutte le realtà imprenditoriali che desiderano sviluppare strategie sempre più efficaci, scalabili e in grado di anticipare le sfide future. Ringrazio tutti i partecipanti, i relatori e gli sponsor che hanno contribuito al successo di Netcomm Forum. Siamo solo all’inizio di un percorso straordinario, che porterà grandi cambiamenti e infinite opportunità. Ci vediamo il 6 e il 7 maggio 2026 per continuare a esplorare insieme il futuro del Digital Retail”, ha commentato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.