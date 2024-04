Olimpiadi di Parigi 2024: Panasonic fornirà soluzioni AV

C’è forte fermento per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi e tra sostenitori protagonisti dell’evento segnaliamo Panasonic Connect che fornirà soluzioni AV all’avanguardia, tra cui display professionali apparecchiature di produzione broadcast e sistemi di proiezione. I Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si terranno in Francia dal 26 luglio al 12 agosto, e per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in programma dal 28 agosto all’8 settembre, in qualità di Worldwide Olympic Partner, Worldwide Paralympic Partner e membro fondatore del programma The Olympic Partner (TOP), Panasonic lavorerà a stretto contatto con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi e gli Olympic Broadcasting Services (OBS) per fornire un solido supporto allo svolgimento dell’evento.

Olimpiadi di Parigi sostenibili con le soluzioni Panasonic

In linea con l’obiettivo di rendere le Olimpiadi di Parigi 2024 un evento sempre più sostenibile, Panasonic propone soluzioni innovative alla continua crisi dovuta alla carenza di manodopera nel settore e alle sfide poste dall’esigenza di una sempre più sofisticata espressione visiva. La piattaforma IT/IP KAIROS di Panasonic fornirà contenuti video ai grandi schermi LED dislocati in quasi tutte le sedi di gara (26 in totale), semplificando i complessi flussi di lavoro e snellendo le operazioni, grazie alla possibilità di produrre contenuti per un massimo di tre sedi diverse, attraverso un unico KAIROS Core. Saranno anche installate telecamere remote in tutte le 29 sale stampa. Inoltre, presso il Centro Stampa Principale (MPC) come unica sede verrà gestita l’interpretazione simultanea in modo che i servizi di traduzione possano essere forniti da postazioni remote, riducendo la necessità di spostamenti. Queste soluzioni miglioreranno l’efficienza operativa, risolvendo qualunque criticità hardware e software rispetto a come avveniva con gli eventi precedenti.

In occasione della più grande installazione di proiettori mai realizzata nelle sedi di gara dei delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi, Panasonic prevede di installare 130 proiettori laser. Tra questi c’è il proiettore più piccolo e leggero al mondo, che vanta un corpo più piccolo del 40% rispetto ai modelli precedenti. La tecnologia di proiezione Panasonic a bassa richiesta di interventi di manodopera riduce l’allocazione di risorse per il trasporto, lo stoccaggio e l’installazione, riducendo l’impronta di carbonio complessiva dell’evento. Inoltre, il servizio di gestione remota di Panasonic, presentato di recente, consentirà agli operatori di gestire e monitorare sistemi di proiezione multipla su larga scala tramite il cloud e di affrontare potenziali disallineamenti dell’immagine causati da fattori come le vibrazioni, senza dover intervenire fisicamente sul posto. Insieme, queste innovazioni contribuiranno a soddisfare gli obiettivi di sostenibilità dell’evento.

Da 30 anni partner di fiducia dei Giochi Olimpici e Paralimpici

Panasonic fornisce apparecchiature e servizi AV ai Giochi Olimpici e Paralimpici da oltre 30 anni, a partire da Barcellona 1992. Inoltre, nell’ottobre 2014, Panasonic è entrata nella storia come prima azienda giapponese a diventare Worldwide Paralympic Partner del Comitato Paralimpico Internazionale, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo della comunità internazionale, nonché alla promozione e alla diffusione degli sport paralimpici.

Con la visione mirata a “Condividere la passione“, Panasonic contribuisce a trasmettere il fascino, la tensione e l’emozione delle Olimpiadi di Parigi alle persone di tutto il mondo attraverso le sue attività di sponsorizzazione. Rimaniamo impegnati a creare prodotti e servizi che si rivolgano a tutti, comprese le persone anziane e quelle con disabilità.

Apparecchiature/servizi Panasonic a Parigi 2024