OnePlus 13R conquista gli utenti a pochi giorni dal lancio

Il marchio tecnologico globale OnePlus annuncia la disponibilità del nuovo OnePlus 13R, parte della serie OnePlus 13 lanciata la scorsa settimana. Gli utenti possono ora acquistare entrambi i dispositivi della serie, dato che le vendite del dispositivo sono iniziate subito dopo il lancio, il 7 gennaio. L’entusiasmo verso il OnePlus 13R ha già superato di gran lunga quello del modello precedente, con un numero di preordini più che raddoppiato rispetto alla generazione precedente.

Caratteristiche tecniche di OnePlus 13R

Grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportata da 12 GB di RAM LPDDR5X e da un’archiviazione ultraveloce UFS 4.0, il OnePlus 13R offre prestazioni straordinarie, ideali per gestire multitasking intensivo e passaggi rapidi tra app. Inoltre, il dispositivo integra avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, già apprezzate nel modello OnePlus 13.

Il sistema di tripla fotocamera dinamica include una fotocamera principale dotata di tecnologia Dual Exposure, per catturare immagini di alta qualità anche in condizioni difficili, come ambienti scarsamente illuminati o scene in movimento. Grazie allo zoom in-sensor, il OnePlus 13R consente di ottenere foto nitide e dettagliate anche oltre il 4x.

OnePlus 13R presenta un display ProXDR da 6,78 pollici con risoluzione 1,5k e refresh rate fino a 120 Hz, protetto dal Corning Gorilla Glass 7i. La tecnologia Aqua Touch 2.0 e Glove Touch garantiscono una reattività ottimale anche con dita bagnate o guanti.

Infine, il OnePlus 13R è equipaggiato con una batteria da 6.000 mAh, progettata per durare tutto il giorno, e supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 80W.

Disponibilità sul mercato di OnePlus 13R

Il OnePlus 13R è disponibile in Europa al prezzo di 769,00 € nella versione da 12+256 GB di RAM e può essere acquistato su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali rivenditori di telefonia.

Offerte e sconti su OnePlus.com

Per un periodo limitato, chi acquista il OnePlus 13R su OnePlus.com avrà l’opportunità di acquistare, senza costi aggiuntivi, anche un accessorio a scelta tra lo smartwatch OnePlus Watch 2R, le cuffie OnePlus Buds Pro 3 o una cover.

Inoltre, su OnePlus.com, è previsto un bonus di 50 € sulla permuta e uno sconto del 10% dedicato agli studenti, valido per un periodo limitato.

Offerte e sconti su OPPO Store

Fino al 21 gennaio, sarà possibile acquistare il OnePlus 13R insieme al OnePlus Watch 2R e un caricatore 100W al prezzo di 770 €.