PADS4: segnaletica dinamica firmata Sony

PADS4, multinazionale con oltre trent’anni di esperienza nella creazione di esperienze digitali intelligenti, ha stretto una collaborazione con Sony Professional Displays & Solutions Europe per potenziare la propria offerta di segnaletica dinamica. La piattaforma modulare di PADS4, essenziale per settori come trasporti, aviazione e retail, garantisce ai clienti efficienza e coerenza operativa. Grazie ai componenti avanzati e ai potenti system on chip (SoC) integrati nei display professionali BRAVIA 4K di Sony, PADS4 è ora in grado di offrire un’esperienza completamente digitale, supportata da software interattivo intelligente, provisioning zero-touch e funzioni di monitoraggio intuitive.

Una soluzione sicura e affidabile per tutti

PADS4 è orgogliosa di offrire soluzioni modulari e intelligenti, come digital signage, FIDS, workspace, VMS e wayfinding, a imprese innovative da oltre 30 anni. Ogni azienda ha esigenze uniche, e una soluzione intelligente deve essere altrettanto personalizzata. Grazie alla potenza del sistema operativo SoC avanzato e all’eccellenza dei display BRAVIA, la piattaforma PADS4 è in grado di creare azioni e regole su misura per soddisfare i bisogni specifici di diversi settori, tra cui business, istruzione e retail. Un esempio chiave è la supervisione e gestione remota, che consente di monitorare in tempo reale lo stato dei display professionali. Questa funzionalità, cruciale per molte aziende, assicura un’esperienza fluida e ininterrotta grazie alla collaborazione con Sony. Inoltre, la tecnologia Deep Black Non-Glare dei display professionali BRAVIA 4K garantisce una perfetta leggibilità anche in ambienti luminosi, rendendo le informazioni visibili e chiare per ogni utente.

PADS4: veterani della segnaletica digitale

Con oltre 30 anni di esperienza in questo settore, in cui la grande qualità e l’alta soddisfazione dei clienti sono sempre state in primo piano, PADS4 ha una reputazione che è il culmine di decenni di duro lavoro da proteggere. Anche al di fuori del settore dei trasporti, avere una segnaletica digitale affidabile e sicura non è negoziabile. Le aziende utilizzano sempre più spesso la segnaletica digitale per comunicare i valori della loro azienda e ciò che hanno da offrire, e quindi qualsiasi problema tecnico può ostacolare l’efficacia di questo messaggio. Pertanto, PADS4 la decisione di collaborare con Sony dimostra la fiducia nella qualità e nel design dei display professionali BRAVIA 4K.

Dichiarazioni

“L’impegno di Sony nel digital signage si riflette nei suoi display professionali, progettati per migliorare ulteriormente il settore,” afferma Emmanuel Bonnargent, Chief Commercial Officer di PADS4. “Questo impegno ci ha convinti che collaborare con Sony rafforzerà la nostra reputazione di partner affidabile nel digital signage. Puntiamo a sfruttare l’esperienza e il prestigio di Sony per ampliare la nostra presenza e la consapevolezza del nostro marchio“.

“In Sony comprendiamo personalmente la responsabilità che deriva dall’avere una reputazione che è stata creata da decenni“, dichiara Thorsten Prsybyl, European Retail Sales Manager di Sony Professional Displays & Solutions. “Con queste premesse, siamo entusiasti che PADS4 abbia scelto di lavorare con Sony Professional Displays e ci auguriamo che questa collaborazione e i suoi vantaggi confermino ulteriormente il fatto che entrambi siamo dei veterani nel settore tecnologico“.