Pelco: il brand che combina AI, robustezza operativa e gestione cloud

Motorola Solutions annuncia il rilancio del brand Pelco, presentando un ecosistema avanzato di dispositivi di sicurezza progettati per le infrastrutture critiche. La nuova linea combina intelligenza artificiale, robustezza operativa e gestione cloud, offrendo soluzioni affidabili per ambienti estremi come porti, aeroporti, impianti industriali, reti energetiche e ambiti militari.

I nuovi dispositivi Pelco

Il rinnovato portafoglio Pelco, completamente AI-powered, integra hardware ultra-resistente, sensori intelligenti e piena compatibilità con i principali sistemi di video management (VMS). La tecnologia è ONVIF-conformant e VMS-agnostica, per una facile integrazione con qualsiasi infrastruttura video esistente.

Tra i nuovi dispositivi:

Esprit Anti-Corrosion : telecamere in acciaio inox per ambienti marini e offshore;

: telecamere in acciaio inox per ambienti marini e offshore; ExSite Enhanced Thermal 2 : termocamera certificata ATEX per aree industriali ad alto rischio;

: termocamera certificata ATEX per aree industriali ad alto rischio; Halo Smart Sensor : sensore multifunzione per rilevamento fumo, parole chiave come “help” e suoni anomali;

: sensore multifunzione per rilevamento fumo, parole chiave come “help” e suoni anomali; Aeron e Jaegar: telecamere a lungo raggio con visione fino a 20 miglia, ideali per siti militari e portuali.

Grazie all’integrazione con la piattaforma cloud Elevate, i dispositivi Pelco offrono analisi in tempo reale, monitoraggio proattivo e funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Questo approccio consente di ridurre i costi operativi, aumentare l’efficienza e trasformare ogni nodo in una fonte autonoma di dati per la sicurezza.

Disponibilità

Il nuovo ecosistema Pelco è disponibile presso Aikom Technology, distributore autorizzato in Italia. Aikom offre ai system integrator supporto completo: consulenza, progettazione, demo personalizzate e assistenza in ogni fase dell’integrazione.