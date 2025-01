Retail e tecnologia: le proposte di Aikom

Non si ferma il percorso trasformazione del settore del retail. Questa continua evoluzione, pone davanti sempre nuove sfide e i clienti richiedono esperienze d’acquisto impeccabili. In questo panorama dinamico, la tecnologia gioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza, ottimizzare le operazioni e migliorare la customer experience. Aikom Technology si pone come distributore di riferimento per i retailer di ogni dimensione, offrendo soluzioni integrate.

Connettività senza confini per il retail

Che si tratti di un piccolo negozio o di una grande catena, occorrono soluzioni Wi-Fi per una connessione stabile e sicura, anche con molti dispositivi connessi. In questo ambito i router Peplink e dispositivi Ruijie-Reyee basati su Wi-Fi 6 garantiscono velocità e sicurezza alle realtà operanti nel settore retail.

Per ambienti particolarmente affollati, Cambium Networks offre i suoi access point Wi-Fi 6, 6E e 7 e il sistema NSE 3000 per pagamenti e gestione dell’inventario. Gli switch cnMatrix semplificano poi la gestione della rete e l’alimentazione PoE riduce il bisogno di cavi.

Comunicazione interna fluida ed efficiente

Una comunicazione interna impeccabile è fondamentale per un servizio clienti di qualità. Qui entrano in gioco soluzioni come WAVE PTX di Motorola Solutions, che sfrutta il sistema Push-to-Talk over Cellular (PoC) per comunicazioni istantanee su rete cellulare e Wi-Fi. Le body-worn camera Motorola Solutions, inoltre, consentono di gestire in modo efficace le situazioni di emergenza e di proteggere il personale. Sempre in riferimento alle situazioni di emergenza, i terminali di chiamata di Commend offrono un’elevata qualità audio e un’ottima intelligibilità, assicurando al retail una comunicazione chiara e affidabile anche in ambienti rumorosi.

Retail: videosorveglianza intelligente per esperienze di acquisto sicure

Per garantire esperienze di acquisto serene, il settore retail deve garantire un ambiente sicuro ai propri clienti. Aikom propone soluzioni di videosorveglianza intelligenti per proteggere ciò che conta, dai clienti ai dipendenti, fino alla merce e agli spazi espositivi. Le telecamere Avigilon Alta 360°, ad esempio, offrono una visibilità completa e si integrano perfettamente con i sistemi di controllo accessi, garantendo una gestione sicura degli ingressi. Le telecamere contapersone Hikvision, invece, forniscono dati preziosi sul comportamento dei clienti, permettendo di ottimizzare l’organizzazione degli spazi e migliorare l’esperienza d’acquisto. E per un controllo completo che inizia già dal parcheggio, le telecamere smart parking di Selea consentono di monitorare gli accessi veicolari e automatizzare la gestione degli ingressi.

Un ecosistema integrato per il successo

Le singole tecnologie naturalmente non bastano, occorre creare un ecosistema integrato in cui connettività, comunicazione e videosorveglianza lavorano in sinergia per migliorare l’efficienza e la sicurezza del punto vendita. Aikom sotto questo profilo si propone come un vero e proprio partner per il settore retail, accompagnando i propri clienti nel percorso di trasformazione digitale, attraverso un supporto completo in ogni fase del progetto, dalla consulenza pre-vendita all’assistenza post-vendita, con un team di esperti sempre a disposizione.