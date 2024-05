PNY pronta per COMPUTEX 2024 con le ultime novità NVIDIA

PNY Technologies, fornitore di memorie, storage e soluzioni GPU NVIDIA GeForce RTX, con quasi quattro decenni di esperienza nel settore, annuncia la sua partecipazione al COMPUTEX 2024, una delle più grandi e influenti fiere tecnologiche a livello globale, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia, i professionisti e i media. Durante l’evento, PNY presenterà una serie di prodotti all’avanguardia e applicazioni esclusive di NVIDIA, evidenziando il suo impegno nella ricerca dell’innovazione e il miglioramento dell’utilizzo dell’IA.

Presso la Taipei Nangang Exhibition Hall 1, dal 4 al 7 giugno, PNY Technologies presenterà la sua intera linea di soluzioni per consumatori, gamers e creatori. Dai prodotti di storage alle soluzioni AI, fino alle innovazioni NVIDIA, i visitatori potranno sperimentare in prima persona gli ultimi progressi tecnologici e le capacità indipendenti.

Sperimentate soluzioni all’avanguardia

Lo stand di PNY al COMPUTEX 2024 è pronto a conquistare i partecipanti con numerose soluzioni all’avanguardia, studiate per diversi prodotti e applicazioni. Dal miglioramento dell’esperienza di gioco all’ottimizzazione degli strumenti di creazione dei contenuti e delle operazioni, i visitatori potranno scoprire una serie di innovazioni senza precedenti. Tra i prodotti di spicco figurano le schede grafiche professionali NVIDIA RTX di PNY, la più recente tecnologia SSD portatile con RP60, l’SSD CS3150 NVMe Gen5 x4 con dissipatore RGB, nonché coinvolgenti esperienze di gioco AI PC e VR.

Robusto e pratico: PNY presenta l’unità SSD portatile RP60 con USB 3.2 Gen 2×2 Type-C

La nuova unità SSD portatile RP60 è stata progettata pensando ai creativi e ai professionisti in movimento, per offrire una soluzione di archiviazione dati altamente portatile ed estremamente resistente. Con una forma compatta e un comodo anello per la clip, l’unità RP60 può essere facilmente trasportata ovunque. Sarà possibile viaggiare con la certezza che i dati sono al sicuro e protetti, grazie al robusto guscio esterno in silicone dell’unità RP60, che la rende resistente a cadute, acqua e polvere1. Inoltre, grazie al connettore USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, l’unità RP60 offre prestazioni di alto livello con velocità di lettura/scrittura rispettivamente di 2.000 MB/s e 1.800 MB/s2 e un’ampia compatibilità con diversi dispositivi. L’RP60 facilita l’archiviazione e il trasferimento rapido di file multimediali di grandi dimensioni. I creativi possono accedere e modificare immagini e video ad alta risoluzione con facilità per un’esperienza di editing e riproduzione fluida. Mentre i gamers possono godere di installazioni e tempi di caricamento rapidi per le loro vaste librerie di giochi. Allo stand PNY gli utenti troveranno l’unità SSD portatile RP60 una scelta eccellente sia come unità di backup del sistema che come compagno di archiviazione per l’uso quotidiano, perfetto per archiviare e accedere in modo sicuro a documenti di lavoro critici, progetti e grandi librerie di foto e film.

PNY XLR8 Gaming CS3150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSD: rivoluzionare l’archiviazione con prestazioni e affidabilità senza pari

L’SSD PNY XLR8 Gaming CS3150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 permetterà di entrare nel futuro dello storage. Grazie alla più recente interfaccia NVMe PCIe Gen5 x4, questa unità SSD stabilisce un nuovo standard per la velocità di trasferimento dei dati. Le velocità di lettura/scrittura sequenziale raggiungono i 12.000 MB/s e gli 11.000 MB/s2, portando l’esperienza di elaborazione a livelli ineguagliabili. Ideale per i professionisti, gli appassionati e tutti coloro che cercano prestazioni di archiviazione di alto livello, l’unità SSD CS3150 Gen5 presenta un design innovativo, in attesa di brevetto, con due ventole ultra-silenziose per una dissipazione ottimale del calore e LED RGB brillanti e personalizzabili per adattarsi a qualsiasi configurazione del computer.

L’unità SSD CS3150 Gen5 è inoltre ottimizzata per Microsoft DirectStorage, una funzione innovativa di Windows 11 che migliora i tempi di caricamento dei giochi e la qualità delle immagini. Abbinata alla DRAM XLR8 Gaming DDR5 e a una scheda grafica ad alte prestazioni come la PNY GeForce RTX 4080 SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan, permetterà di ridurre i tempi di caricamento e massimizzare la produttività o il divertimento di gioco. Il software VELOCITYX di PNY consente infine la sincronizzazione delle luci RGB sul dissipatore e l’overclocking per tutte le schede grafiche NVIDIA della gamma PNY.

Dimensioni ridotte per una grande prestazione di gioco

I sistemi a fattore di forma ridotto (SFF) continuano a crescere in popolarità e racchiudono componenti ad alte prestazioni in case di dimensioni ridotte. Le schede PNY GEFORCE RTX 4070 SUPER 12GB XLR8 Gaming VERTO Overclocked Edition e PNY GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO Overclocked Dual Fan sono le prime ad essere certificate con il nuovo standard di dimensionamento delle schede GeForce SFF- Ready Enthusiast. Questo rende più facile che mai per i gamers fai-da-te costruire dei sistemi da sogno in alcuni dei più popolari case SFF, senza sacrificare le prestazioni di gioco.

Dalla creazione all’analisi: schede grafiche NVIDIA GeForce RTX con l’AI

L’AI e le schede grafiche GeForce RTX possono migliorare enormemente la vita di tutti i giorni offrendo esperienze di gioco coinvolgenti, accelerando le attività di creazione di contenuti come l’editing video e il rendering 3D e consentendo applicazioni basate sull’AI per il riconoscimento vocale e il miglioramento delle immagini. Inoltre, contribuiscono a velocizzare l’analisi dei dati, a migliorare il multitasking e le esperienze di intrattenimento grazie allo streaming di alta qualità. Sia per il lavoro che per il tempo libero, queste tecnologie aumentano la produttività e aprono nuove possibilità di apprendimento ed esplorazione.

Prestazioni per infinite possibilità: GPU professionali NVIDIA RTX

PNY presenta anche le GPU professionali NVIDIA RTX Ada Generation, che rispondono alle sfide dei flussi di lavoro professionali di oggi combinando i massimi livelli di rendering, visualizzazione, AI e prestazioni di calcolo disponibili in una scheda grafica professionale. Le GPU offrono la possibilità di realizzare grafiche e visualizzazioni massicce, rendering fotorealistici in tempo reale, ambienti AR/MR/VR/XR immersivi, calcolo potente e creazione e implementazione di soluzioni AI.