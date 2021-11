Poly: aggiornato il portafoglio di prodotti Poly Room Solutions per le sale Microsoft Teams

Poly, la compagnia che crea prodotti audio e video di qualità Premium, ha aggiornato il suo portafoglio di prodotti Poly Room Solutions per le sale Microsoft Teams: ora ha creato i nuovi kit della linea Poly Studio per offrire soluzioni audio e video di altissima qualità sia per le Focus Room, sia per le sale riunioni piccole, medie e grandi, e consentire agli utenti di usufruire della tecnologia Poly DirectorAI.

I nuovi kit delle barre video Poly Studio per le sale di Microsoft Teams su Windows sono facili da installare e utilizzare. Forniscono una visione ottimizzata delle sale riunioni, così come il tracciamento degli altoparlanti e, grazie alla tecnologia di inquadratura, permettono a tutti i partecipanti di godere di una conversazione egualitaria e dinamica. Inoltre, queste soluzioni sono ottimizzate per lavorare in combinazione con i nuovi PC da conferenza di Dell o Lenovo.

A volte i partecipanti che si collegano a una riunione da una meeting room sono inquadrati solo in campo lungo e la loro voce non è nitida; altre volte solo la persona più vicina alla telecamera è messa a fuoco correttamente, mentre il resto dei partecipanti risulta sfuocato. Questo rende le riunioni poco funzionali, soprattutto per le persone che si collegano a distanza, poiché ostacola la comprensione e il flusso della conversazione. Al contrario, la tecnologia DirectorAI di Poly permette di promuovere l’uguaglianza nelle riunioni e garantire un’esperienza molto più efficiente in qualsiasi tipo di sala riunioni.

Proprio per questo, i nuovi kit di Poly Studio per le sale Microsoft Teams su Windows offrono molteplici possibilità di configurazione e permettono di gestire le sale riunioni di qualsiasi dimensione nel modo più appropriato. In particolare i kit sono composti da:

POLY STUDIO FOCUS ROOM KIT PER CAMERE MICROSOFT TEAMS. Include Poly Studio P15 e un Poly PC per Microsoft Teams Rooms (Dell/Lenovo) e tra le caratteristiche più importanti risalta: Una barra video professionale che massimizza la messa a fuoco in spazi ristretti e offre una gestione dei cavi senza ingombri Microfono con tecnologia beamforming che individua e valuta le fonti sonore eliminando le interferenze. Sensore d’immagine ad alte prestazioni e riduzione del rumore Compensazione automatica della luce per mantenere costantemente l’esposizione corretta.

POLY STUDIO SMALL & MEDIUM ROOM KIT PER SALE MICROSOFT TEAMS. È composto da una barra video Poly Studio USB e Poly Room PC per sale Microsoft Teams (Dell/Lenovo) e tra le caratteristiche risalta: Tecnologia Poly DirectorAI per offrire esperienze video all’avanguardia Una barra video professionale all-in-one per massimizzare la messa a fuoco in spazi ristretti e ridurre la necessità di cavi Microfono con tecnologia beamforming che individua e valuta le fonti sonore sopprimendo le interferenze. Sistema di inquadratura di gruppo di qualità televisiva con tracciamento preciso degli altoparlanti.

KIT POLY STUDIO MICROSOFT TEAMS ROOM. È formato da una barra Poly Studio E70 e Poly Room PC per Microsoft Teams Rooms (Dell/Lenovo) e tra le caratteristiche offre Doppie fotocamere con sensori 4K da 20 megapixel Tecnologia Poly DirectorAI per esperienze video all’avanguardia

Inquadratura di gruppo e tracciamento preciso degli oratori. Regola automaticamente la vista durante l’inquadratura.