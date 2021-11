Poly e Appspace pensano al ritorno in ufficio

Poly ha annunciato l’integrazione di Appspace, un fornitore specializzato in software per il posto di lavoro. Grazie ad Appspace gli utenti di dispositivi Poly Video OS potranno gestire in maniera ottimizzata le comunicazioni aziendali e utilizzare il digital signage per offrire valore aggiunto agli spazi di riunione durante i tempi morti.

La segnaletica digitale di Appspace funzionerà su tutti i dispositivi che utilizzano Poly Video OS e permetterà di migliorare la comunicazione sul posto di lavoro per quanto riguarda le risorse umane, le comunicazioni aziendali, il marketing e la collaborazione tra i diversi team. In particolare, il digital signage sarà disponibile per gli utenti della gamma Studio X di Poly (comprese le soluzioni Poly Studio X30, X50 e X70) e i dispositivi G7500 con un abbonamento a Appspace. In questo modo saranno in grado di connettersi e gestire facilmente i canali Appspace tramite il servizio di gestione cloud Poly Lens.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dave Shull, Presidente e CEO di Poly: «I clienti di Poly saranno in grado di potenziare la loro forza lavoro con una tecnologia intelligente che migliora la loro esperienza faccia a faccia, soprattutto ora che i dipendenti stanno tornando in ufficio. Collaborando con i principali fornitori di servizi software, come Appspace, vogliamo aumentare il valore delle nostre innovative soluzioni di videoconferenza per fornire un’esperienza che vada oltre le tipiche chiamate video, in modo che i dipendenti possano rimanere aggiornati sulle ultime e più importanti notizie dell’azienda».

Per Duke Skarda, direttore tecnologico di Appspace: «Siamo lieti di lavorare con Poly ora che le aziende si stanno trasformando per adattarsi al futuro del lavoro – e siamo ansiosi di poter collaborare con loro. Le comunicazioni sul posto di lavoro sono più importanti che mai e la creazione di un’esperienza informativa e coinvolgente per i dipendenti grazie ad Appspace e attraverso i dispositivi video di Poly rappresenta un elemento che sarà sempre più importante. Nei prossimi anni vogliamo espandere la nostra offerta di servizi e la nostra partnership con Poly».

Grazie all’integrazione di Appspace con i dispositivi di videoconferenza di Poly tramite l’applicazione Poly Lens, aggiungere il digital signage al posto di lavoro sarà molto più facile.

I benefici dell’integrazione includono:

Avvio rapido: con pochi clic è possibile attivare la segnaletica digitale di Appspace sulle soluzioni video di Poly e abilitarla su tutti i dispositivi utilizzando Poly Lens.

con pochi clic è possibile attivare la segnaletica digitale di Appspace sulle soluzioni video di Poly e abilitarla su tutti i dispositivi utilizzando Poly Lens. Valore aggiunto: con Appspace è possibile aggiungere ulteriori funzionalità alle soluzioni di Poly per la visualizzazione di messaggi tra le videoconferenze.

con Appspace è possibile aggiungere ulteriori funzionalità alle soluzioni di Poly per la visualizzazione di messaggi tra le videoconferenze. Adozione dei dispositivi : è possibile mostrare istruzioni e contenuti interessanti che invitano e aiutano i dipendenti a utilizzare i dispositivi.

: è possibile mostrare istruzioni e contenuti interessanti che invitano e aiutano i dipendenti a utilizzare i dispositivi. Gestione centralizzata: i dispositivi e il digital signage possono essere gestiti da un’unica postazione online

i dispositivi e il digital signage possono essere gestiti da un’unica postazione online Comunicazione con i dipendenti più efficiente: ora è più semplice fornire a tutti i dipendenti aggiornamenti sulla sicurezza e informazioni corporative quando si trovano in un determinato spazio

ora è più semplice fornire a tutti i dipendenti aggiornamenti sulla sicurezza e informazioni corporative quando si trovano in un determinato spazio -Andare oltre il digital signage: L’upgrade del servizio Appspace permette di abilitare funzioni come la prenotazione degli spazi, i modelli avanzati e l’applicazione per i dipendenti.

L’integrazione di Appspace è disponibile per i clienti con un account Appspace sui seguenti dispositivi Poly: Poly Studio X30, Studio X50, Studio X70 e G7500.