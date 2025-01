PressIT: Panasonic annuncia la disponibilità della serie WPS2

Gli ambienti lavorativi cambiano e garantire meeting virtuali o in presenza di alta qualità è ormai un must. La tecnologia deve soddisfare le esigenze delle aziende moderne e Panasonic Connect Europe lavora ogni giorno per questo. A tal proposito, l’azienda annuncia l’ultima versione del suo sistema di presentazione wireless PressIT: la serie WPS2. Disponibile da subito sul mercato, questo nuovissimo sistema è progettato per offrire collaborazione e comunicazione senza interruzioni, senza stress e garantendo la massima efficienza negli ambienti di lavoro, apprendimento e formazione.

PressIT: un sistema di presentazione aglile che offre flessibilità

PressIT è il perfetto sistema di presentazione plug-and-play, progettato per migliorare la comunicazione in contesti corporate ed education, consentendo agli utenti di proiettare in modalità wireless dallo schermo del proprio PC, tablet o smartphone, su un display o un proiettore. Questa comunicazione wireless non richiede l’installazione di cavi, fili o software e offre la perfetta combinazione tra sicurezza e facilità d’uso. Il trasmettitore PressIT non è visto come un dispositivo informatico esterno, poiché lavora sui collegamenti video, e quindi può essere utilizzato in sicurezza, anche su computer con rigorosi standard di sicurezza, consentendo al contempo una trasmissione sicura e crittografata dei dati.

Grazie alla facile condivisione degli schermi, gli utenti possono collegare il trasmettitore e visualizzare immagini 4K di alta qualità sullo schermo premendo semplicemente un pulsante. PressIT offre ai team di lavoro la flessibilità di presentare se stessi e presentare documenti, a seconda della necessità. È incredibilmente veloce e facile da usare, senza complicazioni e senza necessità di installazione di software evitando inutili ritardi nella configurazione.

Caratteristiche tecniche

L’ultima versione ha adottato la nuova LAN wireless con banda a banda 6GHz. Ciò aumenta il numero di canali di collegamento, offrendo una flessibilità di installazione ancora superiore. Inoltre, la sua funzione multicast avanzata elimina la necessità di un router quando si visualizzano contemporaneamente video da un singolo PC su più display per seminari e sessioni di formazione.

PressIT può collegare fino a 32 dispositivi e visualizzare quattro schermi contemporaneamente, consentendo agli utenti di collaborare, confrontare documenti e condividere idee all’istante, rendendo le presentazioni più semplici ed efficaci. È inoltre compatibile con i dispositivi mobili, consentendo una facile condivisione dello schermo, non solo da PC, ma anche da tablet e smartphone. Può essere controllato da una varietà di dispositivi indipendentemente dal sistema operativo.

Inoltre, il materiale di imballaggio e il design sono stati modificati in modo significativo, riducendo la quantità di materiale plastico richiesto fino al 64%, rendendo il nuovo PressIT ancora più attento alle esigenze dell’ambiente.

Dichiarazioni

“Poiché gli stili di riunione ibridi combinano la modalità di presenza sia ‘in persona’ che virtuale, l’importanza di una collaborazione di alta qualità per generare idee e facilitare una comunicazione fluida è fondamentale nelle sale riunioni e negli ambienti aziendali di oggi. L’ultima cosa per cui ognuno di noi ha tempo sono i cavi, le installazioni di software o i complessi processi di configurazione che ostacolano le presentazioni e fanno perdere tempo“, ha spiegato Hartmut Kulessa, European Marketing Manager for Visual System Solutions di Panasonic Connect Europe. “PressIT, combinato con il nostro luminoso display LED da 110″ e PressIT360, un sistema vivavoce con telecamera a 360 gradi, offre una soluzione completa per soddisfare le esigenze delle moderne sale riunioni, offrendo immagini straordinarie e una comunicazione semplice e senza complicazioni“.