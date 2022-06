5 dispositivi per rendere la tua casa smart e interconnessa

Avere una casa smart è ormai alla portata di tutti. Si tratta, infatti, di abitazioni connesse ed intelligenti, in grado di rispondere ai comandi vocali o gestite mediante app. I sistemi smart permettono di semplificare la quotidianità. Infatti, bisogna specificare che l’obiettivo di questa tecnologia non è solo creare un sistema di intrattenimento, ma specialmente aiutare le famiglie a gestire tutto con pochi click.

1. Robot per la pulizia

Gli smart robot, ovvero i robot aspirapolvere e lavapavimenti “intelligenti” come quelli del marchio Rowenta, sono tra i dispositivi maggiormente utilizzati nelle case intelligenti. Si tratta di dispositivi che puliscono in maniera automatica le superfici. Ciò significa che dopo aver attivato il robot ci si può dedicare tranquillamente ad altro, attendendo semplicemente che esso faccia il suo dovere, rimuovendo la polvere o lavando il pavimento. Ma come funzionano questi devices? La risposta è semplice: basta azionarli, indicare il percorso tramite app (specificando anche eventuali ostacoli) ed il gioco è fatto. Al termine del ciclo di pulizia, basta poi svuotare il serbatoio dalla polvere o dall’acqua sporca, e ricaricare la batteria completamente. In genere, però, questi particolari robot ritornano in autonomia alla stazione di ricarica quando non hanno autonomia sufficiente per proseguire. Un altro vantaggio dato dai robot per le pulizie domestiche è la possibilità di controllarli da remoto, in modo da pulire il pavimento anche quando ci si trova fuori casa.

2. Smart speaker

Lo smart speaker è un device che “ospita” un assistente vocale, che permette di gestire gli altri dispositivi smart e gli elettrodomestici attraverso comandi vocali. In più, questi dispositivi effettuano le ricerche sul web, forniscono informazioni sulle condizioni meteo, sincronizzano la rubrica, gestiscono gli appuntamenti e la lista della spesa. Oppure, semplicemente, si possono utilizzare per l’intrattenimento, chiedendo di riprodurre la musica oppure di raccontare delle freddure. La caratteristica principale degli assistenti vocali è la capacità di comprendere il linguaggio umano ed “imparare” di conseguenza, interagendo utilizzando una voce quasi umana e termini facilmente comprensibili. Proprio per questo, sono perfetti anche per chi non ha molta dimestichezza con i dispositivi come smartphone e tablet.

3. Lampadine smart

Le lampadine smart sono simili alle semplici lampadine, ma dotate di un modulo Wi-Fi che permette il controllo da remoto mediante app e l’interazione con lo smart speaker. Ciò significa che è possibile utilizzarle sia come delle normali lampadine, ovvero mediante interruttore, oppure con i comandi vocali o, ancora, con lo smartphone. Questo consente di poterle accendere e spegnere anche a distanza. In più, alcune tipologie di lampadine smart, permettono anche di scegliere una luminosità differente oppure cambiare colore.

4. Spioncino intelligente

Lo smart viewer, o spioncino smart, è uno strumento utile per la sicurezza dell’abitazione. Infatti, consente di controllare e comunicare con chi è alla porta e visualizzare anche chi è passato senza citofonare. Per una maggiore sicurezza, inoltre, si può scegliere di condividere il materiale video con altre persone. Un altro vantaggio dello spioncino smart è la possibilità di integrarlo ad altri dispositivi, ad esempio per accendere automaticamente la luce del pianerottolo.

5. Termostato smart

Il termostato smart è un tipo di termostato che si connette al Wi-Fi, al fine di ridurre i consumi. Infatti, questo strumento permette di impostare un piano di riscaldamento, a seconda delle caratteristiche dell’abitazione, che permette di adeguare anche il livello di umidità. Il termostato smart è dotato anche di geofencing, ciò significa che in base alla distanza del soggetto dall’abitazione, imposta una temperatura più o meno calda.

