Arrow University 2022: cavalcare il cambiamento per avere successo

Torna dopo tre anni dal vivo la Arrow University 2022, evento di riferimento dedicato al canale ICT rivolto a rivenditori e system integrator, chiamati nella splendida cornice di Villa Quaranta a Ospedaletto di Pescantina (VR) per una giornata di incontro tra i più i importanti attori del mercato digitale.

Sono state oltre 400 le presenze registrate alla manifestazione dove i partecipanti hanno potuto toccare con mano le novità dei prodotti presentati nell’ampia area espositiva oltre che conoscere i nuovi brand entrati all’interno del portafoglio del distributore a valore Arrow Electronics. Non è mancata anche la presenza di speech, sessioni tecniche e formative, con approfondimenti su tematiche verticali. La Arrow University 2022 è stata inoltre un’ottima occasione per fare networking e consolidare le relazioni tra vendor, rivenditori e system integrator oltre che essere la base per la creazione di nuove collaborazioni.

“Il tutto secondo sotto lo slogan “Ride The Change”, il fil rouge che ha caratterizzato il successo della Arrow University 2022: oggi le imprese per avere successo non possono subire la trasformazione che è in atto ormai in tutti e settori e che rischia di travolgerle, ma devono cavalcare il cambiamento grazie al giusto mindset, competenze e tecnologie. In questa direzione Arrow Electronics si pone l’obiettivo di supportare al meglio i partner di canale, assicurando loro le migliori soluzioni e al tempo stesso un’attenta assistenza e formazione” ha spiegato Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions.

Tra i nuovi brand entrati a portfolio di Arrow e presentati si segnalano ProLion, CyberRefund, xFusion e Quest.

“Siamo costantemente focalizzati alla ricerca di nuovi Partner di livello, e nel prossimo futuro ci orienteremo verso fornitori di soluzioni cloud a 360° con una possibile apertura nei confronti degli hyperscaler. Particolare attenzione sarà posta ai vendor che forniscono attività opensource o attivi nell’analisi e nella modifica del codice” ha aggiunto Michele Puccio.

La Arrow University 2022 si è caratterizzata anche per strizzare l’occhio alle tematiche di Corporate Social Responsability, tematica particolarmente cara ad Arrow Electronics che recentemente ha piantato 800 alberi per compensare le proprie emissioni, fornito ai dipendenti termos realizzati con materiale riciclato per ridurre gli sprechi, così come block-notes digitali e biglietti da visita sempre in formato digital. A tutto questo si aggiungono iniziative a favore dei lavoratori che possono operare in smart working ed essere supportati anche da interventi di coaching e formazione. E’ stato inoltre sponsorizzata l’iniziativa di un ragazzo altoatesino, Matthias Schwarzer, che in bicicletta è partito da Bolzano con l’obiettivo di raggiungere la Cina.

In riferimento invece alla manifestazione andata in scena oggi è stata utilizzata solo carta riciclata, stretto un accordo con un banco alimentare e realizzato gadget di sostenibili.

Diamond sponsor della Arrow University 2022 sono stati CyberRes, Netwitness, Symantec, Thales e Trend Micro.