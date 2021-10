Epson EcoTank riduce il 90% dei costi di stampa

Epson rivoluziona il settore delle stampanti per la casa e per i professionisti con i nuovi modelli della serie Epson EcoTank che dal loro lancio nel 2010, hanno venduto più di 60 milioni di esemplari in tutto il mondo.

La nuova linea di dispositivi di stampa è dotato della tecnologia a freddo Micro Piezo pensata per ridurre non solo i consumi energetici, ma anche il numero di ricambi da sostituire.

L’elemento distintivo che caratterizza l’intera gamma EcoTank consiste nell’addio all’utilizzo delle cartucce tradizionali: al loro posto è stato introdotto un sistema innovativo a flaconi di inchiostro il cui contenuto deve essere versato direttamente in appositi serbatoi presenti sulla stampante e dai quali, grazie ad una placca trasparente, se ne può vedere il livello.

Risparmi fino al 90%

Epson EcoTank garantisce risparmi fino al 90% grazie alla nuova gamma di soluzioni di stampa. Per poter verificare gli effettivi risparmi, il colosso giapponese mette a disposizione un tool che permette il confronto tra i dispositivi EcoTank e le 20 stampanti più vendute.

Sostenibilità

L’ampia capienza dei serbatoi permette, con un solo kit, di poter introdurre nelle stampanti EcoTank un quantitativo di inchiostro pari a quello presente in 72 cartucce tradizionali. Questo significa da un lato un risparmio di tempo nel dover andare ad acquistare le cartucce / ordinare e dall’altro ridurre l’impatto ambientale.

Servizio Unlimited Printing

Compilando l’EcoTank Card presente nella confezione di ogni stampante della gamma acquistata è possibile sottoscrivere un servizio in abbonamento di 2 anni che, al costo di 39,99 euro, offre inchiostro illimitato e assistenza

Usain Bolt nuovo testimonial

Epson ha annunciato il nuovo testimonial di Epson EcoTank: Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, famoso per aver registrato il miglior tempo nei 100 metri e vincitore di 8 medaglie d’oro alle olimpiadi.