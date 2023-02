Machine Vision Specialization: Zebra va al livello successivo

Con l’intento di rispondere alle esigenze di imaging industriale degli operatori del settore produzione e logistica, Zebra Technologies ha annunciato un nuovo livello avanzato del programma Machine Vision Specialization.

Dedicato, per l’appunto, ai partner specializzati in automazione industriale e machine vision a livello globale, il nuovo livello avanzato del programma Machine Vision Specialization consente ai partner di accedere al portfolio di machine vision più avanzato di Zebra, che comprende i nuovi prodotti e le soluzioni professionali disponibili a seguito dell’acquisizione di Matrox Imaging. Inoltre, i partner specializzati in machine vision potranno utilizzare alcune funzionalità aggiuntive del software Aurora di Zebra.

Il nuovo livello di specializzazione risponde ai bisogni e alle esigenze dei clienti Zebra in ambito produzione e logistica che cercano soluzioni avanzate per l’automazione e il controllo qualità. Grazie alla possibilità di accedere al portfolio di soluzioni avanzate di machine vision, i partner possono ora collaborare con Zebra per supportare i loro clienti del settore produzione e logistica ad aumentare la loro efficienza e produttività con soluzioni di machine vision all’avanguardia.

Machine Vision Specialization per vincere nell’economia on-demand di oggi

Come sottolineato da Allan Anderson, Managing Director di Clearview, partner di Matrox Imaging e uno dei primi ad aderire al livello avanzato del programma di Zebra: «Gli operatori in ambito produzione e logistica apprezzano molto la collaborazione con un partner esperto in grado di offrire gli insight sul business e le competenze tecnologiche necessarie per superare le sfide dell’imaging industriale. Insieme a Zebra, continueremo a offrire soluzioni professionali su cui i nostri clienti possono fare affidamento in quanto sfruttano sempre più l’automazione per competere – e vincere – nell’economia on-demand di oggi».

Inoltre, Zebra ha sviluppato percorsi di formazione appositamente studiati, che includono risorse della Vision Academy di Matrox Imaging per partner esistenti e nuovi, in modo che siano completamente preparati sul portfolio di soluzioni, oltre a essere supportati da un nuovo team di formazione dedicato alla machine vision e agli scanner fissi industriali.

Come concluso da Donato Montanari, General Manager e Vice President, Machine Vision, Zebra Technologies: «Con i ritmi di produzione e consegna in crescita, la gestione della supply chain è più complessa che mai. Inoltre, il volume, la velocità e la varietà dei dati necessari per ottimizzarle continuano ad aumentare. Grazie a questo nuovo programma, le tecnologie imaging più avanzate, come i sensori 3D, i frame grabber, la Matrox Imaging Library e i controller visivi di Matrox con tecnologia PC embedded, sono ora disponibili per i nostri partner di livello avanzato. In questo modo riescono a supportare al melio gli utenti finali di tutto il mondo».

Come ci si è arrivati