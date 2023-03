Guida a Bitcoin per principianti

Mentre il valore di bitcoin in dollari cresce rapidamente sui mercati, molte persone non hanno ancora chiaro cosa sia questo asset e perchè sia tanto in voga. Ebbene, Bitcoin è più di un asset speculativo (sebbene si presti bene a questo scopo).

Ecco quindi una breve ma completissima guida a Bitcoin. Scoprirai come è nato, le sue proprietà fondamentali ed innovative, e come puoi comprarlo o ottenerlo.

Iniziamo!

Bitcoin (BTC) è una criptovaluta nata nel 2009, creata da una persona (o un gruppo di persone) con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Dell’inventore di Bitcoin non si sa nulla, perchè è sparito nel 2011 senza lasciare tracce. Questa è una delle prime differenze di Bitcoin rispetto alle altre criptovalute. Non c’è a capo nessuno. Nè una fondazione, nè un entità che coordina sviluppatori e ingegneri. Si tratta di un entità con vita propria. Com’è possibile però?

Tutto parte dalle componenti tecnologiche di BTC.

La tecnologia alla base di Bitcoin è la blockchain, un registro digitale che contiene tutte le transazioni nella storia della criptovaluta. Questo registro è condiviso dai nodi della rete, e cioè chiunque abbia voglia di installarlo sul proprio PC. Da questa proprietà si crea un registro condiviso senza entità centrali che gestiscono la validità delle transazioni, perchè ogni nodo ha le stesse informazioni degli altri, eliminando la necessità di fidarsi di qualcuno per l’affidabilità delle informazioni. Ciò che invece accade con le banche ad esempio.

In Bitcoin non esiste quindi un’entità centrale che controlla il sistema. Piuttosto, esistono un insieme di PC mantengono il registro contabile e validano le transazioni. Di conseguenza, il sistema è più sicuro e resistente a malfunzionamenti. In aggiunta, tutte le transazioni effettuate sul network sono trasparenti e verificabili da chiunque. Questo aumenta l’affidabilità del sistema stesso.

Quali son invece le proprietà più interessanti di BTC rispetto agli altri asset o anche alle monete tradizionali?

Innanzitutto, una caratteristica unica di Bitcoin è la sua quantità limitata. Potranno esistere solo 21 milioni di bitcoin, e questo numero non potrà mai essere inflazionato o alterato. Da nessuno. Per questo, molti considerano BTC una riserva di valore resistente all’inflazione e paragonabile all’oro. Tuttavia, mentre l’oro può essere trasportato faticosamente, Bitcoin ha solo bisogno di internet. Indipentemente dall’ammontare della transazione. Questa è un’altra caratteristica unica e senza precedenti nella storia dell’uomo. Bitcoin è anche resistente alla censura ed è accessibile da chiunque nel pianeta. Una buona notizia se si considera che sul nostro pianeta 1.2 miliardi di persone non hanno accesso ad alcun conto bancario perchè non hanno documenti o vivono in zone remote del mondo. Bitcoin da a queste persone la possibilità di partecipare al sistema finanziario e migliorare la loro qualità di vita..

A questo punto, vale la pena capire come acquistare Bitcoin o come ottenerlo.

Per comprare BTC esistono diversi metodi. I più popolari sono gli exchange di criptovalute come Binance, Kraken o Bitfinex. Questi exchange permettono di comprare e vendere criptovalute in cambio di denaro fiat o di altre criptovalute. Esistono anche app per l’acquisto di Bitcoin che sono semplici da usare. Ad esempio Relai o Bitkipi.

In alternativa, è possibile guadagnare bitcoin lavorando. Questo è un metodo che molti trascurano ma che in realtà può essere utilizzato da chiunque abbia un attività o sappia fare qualcosa di utile. In italia esistono diverse soluzioni per accettare Bitcoin nella propria azienda o per i propri servizi professionali.

Com’è chiaro a questo punto, Bitcoin è più di un semplice asset per fare trading. È una tecnologia rivoluzionaria che cambia il modo in cui concepiamo la finanza. Proprio come internet ha cambiato la comunicazione, Bitcoin farà altrettanto con il denaro e i suoi utilizzi.