Jabra PanaCast 20: conferenze smart grazie all’Intelligenza artificiale

Il mondo del lavoro è ormai diventato sempre più ibrido con la pandemia che ha portato ad un vertiginoso aumento dello smartworking e dell’alternanza lavoro da remoto e presenza in ufficio. A confermarlo è un recente studio realizzato da Jabra che ha evidenziato come una maggiore autonomia dei lavoratori porti a maggiori benefici sia al business aziendale che a livello personale rispetto a chi invece è obbligato a non sfruttare le opportunità offerte dallo smart working. Ma per concretizzare tutti i benefici riscontrati è opportuno che l’azienda garantisca ai propri dipendenti l’equità tecnologica, ossia permettere ai lavoratori di poter utilizzare soluzioni digitali altamente performanti sia in office che ovunque desiderino operare. Proprio per questo è nata PanaCast 2o.

Jabra PanaCast 20: le caratteristiche

Jabra, oltre ai prodotti per la collaborazione destinati a sale riunioni nelle quali possono partecipare diversi soggetti, ha lanciato PanaCast 20, una soluzione per videoconferenze personali pensata per essere utilizzata ovunque si desidera ed essere facilmente trasportata grazie ad un design compatto e leggero.

PanaCast 20 si caratterizza per un’elevata qualità video Ultra-HD 4K, nitida, cristallina e senza latenza, oltre che per l’ottimizzazione delle immagini basata sull’intelligenza artificiale. La funzione Intelligent Zoom permette infatti in real-time di seguire automaticamente il movimento del soggetto inquadrato senza dover manualmente spostare la videocamera. Allo stesso modo anche la luce viene settata in modo automatico in base al cambiamento delle condizioni luce/ombra.

Da evidenziare anche la modalità Picture-in-Picture perfetta per le presentazioni che mostra il soggetto in primo piano come immagine principale mentre continua la presentazione in una finestra più piccola. Questa modalità funziona con tutte le piattaforme UC, anche se non supportano dispositivi dual stream.

Particolare attenzione è fornita anche alla sicurezza del dispositivo che integra un potente chipset Edge AI che permette di ridurre il rischio di violazioni poiché tutte le azioni avvengono sul dispositivo stesso. Non solo: la PanaCast 20 dispone anche di una copertura integrata per la privacy che può essere posizionata sopra l’obiettivo, dando all’utente il controllo totale su quando vuole essere visto.

Compatibilità

Jabra ha annunciato una recente collaborazione con Microsoft: PanaCast 20 è infatti certificata per Microsoft Teams, così come lo è anche per Zoom. Funziona inoltre anche con tutte le altre principali piattaforme di Unified Communication.

L’unione fa la forza

Se la qualità delle videoconferenze personali è garantita dalla soluzione PanaCast 20, è possibile incrementare le performance uditive in ascolto grazie alle soluzioni audio Jabra come ad esempio le cuffie Evolve che offrono la cancellazione del rumore passivo ed attivo nei modelli più evoluti. Come alternativa è possibile associare alla PanaCast 20 anche la gamma di altoparlanti Speak che consente di incrementare la qualità offerta dagli stereo dei classici computer portatili.