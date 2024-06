SIM Business: la migliore scelta per i professionisti

Con il termine di SIM Business si intende una categoria di schede telefoniche progettate appositamente per le esigenze di imprese e professionisti. Sempre più aziende, infatti, forniscono ai propri dipendenti telefoni aziendali, mentre molti professionisti si ritrovano a gestire più linee separate tra casa e lavoro.

Ecco, dunque, che tali SIM, offrono piani tariffari su misura che permettono di migliorare connettività e comunicazione. Non solo. L’uso di tali card consente di gestire in modo efficiente le spese extra, numerosi dispositivi e dati sensibili, il che si traduce in un aumento della produttività aziendale.

SIM Business: scopri come funzionano e tutti i loro vantaggi

Le SIM Business sono card telefoniche pensate espressamente per imprese e lavoratori. Il funzionamento, naturalmente, è identico alle cosiddette SIM consumer, ossia quelle tradizionali, dedicate ai privati.

A differenza di queste ultime, però, sarà necessaria la partita IVA per attivarle. Inoltre, saranno in grado di donare servizi e vantaggi maggiormente dedicati all’ambiente lavorativo.

Le SIM aziendali sono collegate al proprio account business e, spesso, presentano piani o pacchetti condivisi per più cellulari utilizzati. Queste faranno poi capo a una piattaforma centralizzata, che coincide con l’amministrazione dell’azienda, consentendo un controllo efficiente e unificato di tutte le comunicazioni mobili.

Ogni piano tariffario, inoltre, può essere personalizzato in base alle diverse esigenze. Molto spesso, le imprese optano per quello di tipo condiviso, che suddividono chiamate, SMS e dati tra diverse linee telefoniche. Questo approccio permette, non solo di condividere un ampio pool di informazioni e risorse, ma anche di risparmiare. Grazie a strumenti di monitoraggio e reportistica dedicati, difatti, è possibile analizzarne i costi e identificare eventuali sprechi.

In termini di tariffe, poi, le opzioni disponibili sono molto più flessibili rispetto a quelle delle SIM tradizionali. Le attività, infatti, possono selezionare, per esempio, tra chiamate illimitate verso i numeri aziendali, ampi pacchetti dati per la navigazione web, ma anche tariffe internazionali. Queste ultime, in particolar modo, risultano indispensabili per ogni impresa di dimensioni globali o professionisti che effettuano frequentemente viaggi all’estero. L’attivazione di tali piani, infatti, consente di evitare i cari costi legati al roaming.

Infine, un altro grande vantaggio delle SIM Business è la facilità di aggiornamento. Un contratto di questo tipo permette di aggiornare istantaneamente e in blocco tutti i dispositivi digitali dell’azienda, riducendo tempistiche e risorse preziose. Dall’altro lato, però, vi è anche una notevole flessibilità degli abbonamenti tariffari. Questo aspetto, per esempio, diviene particolarmente utile per le aziende in rapida crescita. Man mano che il numero dei suoi dipendenti si espande aumenterà anche il numero di SIM in uso. In tali casi sarà sufficiente aggiornare il piano tariffario scelto al fine di adattarsi alle sopraggiunte esigenze, garantendo così una amministrazione funzionale ed elastica.

SIM Business: tutte le offerte disponibili

Naturalmente, le offerte per SIM Business, variano a seconda della compagnia telefonica che si considera. In generale, però, i pacchetti possono essere suddivisi in 4 categorie: