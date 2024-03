Promozione Canon: hai tempo fino al 31 maggio!

Con il cashback di Canon la primavera arriva in anticipo. È iniziata la “Spring Campaign”, la campagna promozionale con le migliori offerte del brand per scattare, riprendere e stampare. Fino al 31 maggio 2024, acquistando presso i rivenditori autorizzati o sullo store online di Canon uno o più prodotti inclusi nella promo, i clienti potranno ottenere un rimborso fino a 500 euro. La promozione Canon è rivolta a consumatori finali (utenti o P.IVA) maggiorenni e residenti in Italia o a San Marino.

Cosa include la promozione canon?

La promozione “Spring Campaign” di Canon è pensata per professionisti e appassionati di fotografia che vogliono immergersi nella Total Imaging Experience di Canon, dotandosi di fotocamere, videocamere, obiettivi e stampanti di ultima generazione e dall’inconfondibile qualità del marchio giapponese.

Per prepararsi al meglio alla stagione primaverile da non lasciarsi sfuggire i modelli del sistema EOS R, a cominciare dalla top di gamma EOS R3, la fotocamera mirrorless professionale che, con una velocità di scatto continuo fino a 30 fps, riesce a immortalare perfettamente i soggetti in movimento. E ancora, i kit esclusivi di EOS R6 Mark II e di EOS R8, le due mirrorless dotate di tecnologia full frame abbinate ai migliori obiettivi RF. EOS R6 Mark II è ideale per scattare ritratti e paesaggi a un livello superiore; la EOS R8 permette di realizzare foto e video eccezionali dando massimo sfogo alla propria creatività.

Per filmmaker e videomaker non mancano le videocamere della gamma Cinema EOS: la EOS R5 C, per straordinarie riprese in 8K fino a 30 fps, e la rivoluzionaria EOS C70, con innesto RF e sensore DGO 4K Super 35 mm.

La promozione Canon comprende anche diversi obiettivi RF, indispensabili per perfezionare la propria dotazione tecnica. La scelta è tra un’ampia gamma di zoom professionali e versatili per catturare i dettagli in modo estremamente nitido in qualsiasi circostanza.

Infine, imagePROGRAF PRO-1000, la stampante professionale che con un avanzato sistema inchiostri a 12 colori dona un’incredibile vitalità alle foto.

Le richieste di rimborso vanno inviate entro il 17 giugno

Il funzionamento della promozione “Spring Campaign” di Canon è semplice: ogni utente può chiedere il rimborso fino a un massimo di 5 articoli validi complessivi. I prodotti possono essere acquistati singolarmente oppure come parte di un kit o in abbinata. In questo caso sarà possibile inviare una sola richiesta di rimborso.

Per ottenere il cashback, dopo l’acquisto sarà sufficiente accedere all’area dedicata sul sito Canon e compilare l’apposito modulo caricando i dati richiesti e la prova di acquisto. Le domande di rimborso devono essere inviate entro e non oltre il 17 giugno 2024.