QoS Telecom porta il Wi-Fi in Guadalupa con Cambium Networks

In questo articolo Jean-Luc Volcovici, CEO di QoS Telecom ci racconta il progetto di connettività in Guadalupa creato con la collaborazione di Cambium Networks.

Buona lettura!

Fornire connettività e aggiungere valore ai dati: una doppia sfida per QoS Telecom e Cambium Networks

“QoS Telecom ha dovuto affrontare une difficile sfida: distribuire 1.600 hotspot Wi-Fi quando l’autorità locale della Guadalupa ha richiesto i nostri servizi“, afferma Jean-Luc Volcovici, CEO di QoS Telecom. L’obiettivo di questo progetto era quello di offrire connettività gratuita a tutti gli utenti business e ai visitatori, sfruttando al contempo i dati generati attraverso il captive portal per migliorare l’attrattività del territorio della Guadalupa, l’arcipelago delle Antille francesi nei Caraibi.

“Le nostre soluzioni “Wi-Fi per una regione intelligente” corrispondono perfettamente alle aspettative dell’autorità locale e sono state ampiamente testate. Abbiamo anche potuto avvalerci dell’esperienza acquisita durante l’implementazione del progetto Syndicat Mixte Val de Loire Numérique, il più grande progetto Wi-Fi territoriale in Francia. Si è trattato di una vera e propria sfida, prima in termini tecnici, poi in termini organizzativi, in quanto abbiamo dovuto sincronizzare i nostri rollout con quelli delle reti in fibra ottica gestite dall’autorità locale, e infine in termini di logistica per il trasporto delle attrezzature e la pianificazione dei lavori“, spiega Jean-Luc Volcovici.

Grazie al portale di comunicazione che gestisce gli accessi e i dati degli utenti, è possibile conoscerli meglio, produrre statistiche di utilizzo e comprendere i flussi in un’area.

“Questa seconda parte del progetto era molto importante per noi: oltre a offrire un accesso di base a Internet ai suoi utenti, offre all’ente locale i mezzi per sfruttare al meglio i dati nell’ambito di un approccio di sviluppo economico e di marketing territoriale. L’analisi dei dati fornisce una visione precisa dei percorsi dei visitatori e consente all’ente locale di adattare i propri contenuti per offrire una migliore esperienza ai turisti e un mezzo più efficace per gli inserzionisti“, continua Jean-Luc Volcovici. “La connettività dei visitatori e la raccolta, l’archiviazione e l’utilizzo dei dati utili all’ente locale dipendono soprattutto da una rete wireless sicura e ad alte prestazioni. È quello che abbiamo costruito con le soluzioni Wi-Fi di Cambium Networks“.

Wi-Fi territoriale in Guadalupa: un cliente entusiasta e “più che soddisfatto”.

“Il progetto iniziale prevede l’installazione di 1.600 access point in 4 anni. Nei 32 comuni della Guadalupa, abbiamo un totale di 300 siti, ognuno dei quali è stato oggetto di un sopralluogo. Questo ha contribuito a rassicurar le autorità locali“, afferma Jean-Luc Volcovici.

“QoS Telecom si posiziona come fornitore di servizi di accesso ad altissima velocità “di classe carrier” e questo è stato il fattore chiave nella scelta di Cambium Networks per questa collaborazione. Le soluzioni Wi-Fi di Cambium rispondevano perfettamente alle nostre aspettative in termini di raccolta dati e sicurezza, ed erano disponibili a magazzino. Se a ciò si aggiunge un prezzo competitivo, l’equazione è risolta. Questo primo progetto è partito alla grande e il risultato è molto positivo. L’integrazione dei prodotti Cambium è avvenuta senza problemi, grazie al trasferimento di competenze fornito dal team tecnico. Questo supporto, sia tecnico che tecnologico, ha contribuito in modo determinante al successo del progetto“, aggiunge Jean-Luc Volcovici.

La soluzione Wi-Fi “as a service” e gestione intelligente dei dati

QoS Telecom si è assicurata di poter soddisfare le esigenze di connettività degli utenti della Guadalupa con l’aiuto di Cambium Networks.

“La nostra proposta è un’offerta chiavi in mano completamente gestita in modalità MSP (Managed Service Provider). Offriamo un servizio completo, dallo studio dei siti e dell’architettura di rete al suo mantenimento in condizioni operative. A questa proposta di connettività aggiungiamo la raccolta, l’archiviazione e lo sfruttamento dei dati. Garantiamo inoltre che i nostri servizi siano conformi alla legislazione vigente, in particolare per quanto riguarda la raccolta e l’utilizzo dei dati di rete“, spiega Jean-Luc Volcovici, CEO di QoS Telecom.

L’infrastruttura tecnica del Wi-Fi territoriale si basa su 3 elementi chiave:

access point Cambium Networks Wi-Fi6 indoor e outdoor XV2-2X e XV2-2T, distribuiti localmente.

Accesso a Internet, collegato alla rete locale tramite un collegamento backhaul. Nel caso della Guadalupa, questo accesso è fornito tramite collegamenti in fibra;

la piattaforma di gestione CnMaestro di Cambium Networks, integrata con la piattaforma di servizi gestita da QoS Telecom, che gestisce anche le operazioni sui Big Data.

In secondo luogo, per soddisfare i requisiti di sicurezza del Wi-Fi pubblico, un tunnel VPN protegge i flussi inviati al nucleo di rete centralizzato in un data center in Guadalupa.