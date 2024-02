realme C67 è arrivato con quattro standard di innovazione

Marchio giovane e in continua crescita in tutto il mondo, realme è pronto a ridefinire gli standard del segmento con il lancio del suo nuovo smartphone, realme C67. Questa novità della serie C è dotata di fotocamera da 108MP, processore Snapdragon 685 a 6nm e presenta caratteristiche che ne fanno il campione indiscusso nel suo segmento di prezzo per l’esperienza di utilizzo completa che offre.

Come recentemente annunciato, realme è diventato il quinto brand più veloce a raggiungere la milestone delle 200 milioni di spedizioni, entrando ufficialmente nell’elitario “200 Million Club” a livello internazionale. Da start-up a realtà mainstream, l’azienda è ora pronta a offrire prodotti sempre più performanti ai giovani consumatori.

Gli obiettivi e i traguardi raggiunti da realme

Per essere un brand tecnologico che comprende al meglio i giovani, realme ha rinnovato il proprio posizionamento per riflettere questo impegno e promuovere la propria missione: far vivere ai giovani utenti di tutto il mondo esperienze tecnologiche che superino le aspettative.

Nel 2024 il nuovo slogan “Make it real“, mette in luce questa nuova identità del brand, che mette al centro il mercato europeo, di importanza sempre più strategica per realme.

Per realme, la priorità di quest’anno sarà preservare la propria posizione nella Top 4 e mantenere il primato dell’azienda in più rapida crescita in Europa, un obiettivo che si impegnerà a raggiungere con una maggiore valorizzazione del brand attraverso nuovi investimenti in termini di business e di prodotto. Parallelamente, realme si impegnerà a sostenere il mondo sportivo nel contesto europeo e creare e celebrare momenti indimenticabili con i giovani, elevando le loro esperienze attraverso un’esperienza di mobile imaging sempre aggiornata.

Di importanza strategica per il brand, la Serie C ha raggiunto il suo più grande traguardo, raggiungendo 100 milioni di unità spedite, rendendo il precedente modello – realme C55 – il prodotto più venduto del 2023, il cui volume è aumentato del 300% in termini di vendite giornaliere; realme si appresta ora ad attraversare una fase di notevole trasformazione con il ritorno del prodotto Campione realme C67: il modello di punta della serie in quanto ad innovazione.

Quattro standard di innovazione nel realme C67: comparto fotografico, prestazioni, design ed esperienza

realme C67 offre una fotocamera da 108MP con zoom 3X e il sensore più grande della sua fascia di prezzo. Il C67 supporta l’output diretto di immagini da 108MP, i valori più alti nel suo segmento, in cui ogni pixel lavora all’elaborazione dell’immagine, dando vita a foto particolarmente nitide.

La tecnologia Zoom 3X In-sensor utilizza 12 milioni di pixel al centro del sensore da 108MP per consentire un’acquisizione di foto perfette. Oltre allo Zoom 3X In-sensor, realme C67 offre anche la funzione dedicata Ritratto 3X per scatti di persone, in grado di mantenere chiaramente il fuoco con un effetto bokeh naturale, che dona, inoltre, maggiore profondità.

Grazie al sensore più grande del segmento, realme C67 vanta elevate capacità di acquisizione notturna, con un aumento del 132% dell’area di rilevamento della luce. Ciò significa che gli utenti possono catturare foto con ottima resa di colori, profondità e nitidezza anche di notte.

realme C67 è dotato di processore Snapdragon 685, il primo processore Snapdragon a 6nm presente sulla Serie C. Il processore Snapdragon 685 è ottimizzato per garantire potenza ed efficienza, per un’esperienza di utilizzo piacevolmente fluida e stabile anche nelle attività più impegnative. Rispetto al realme C55, il C67 offre un aumento del 15% delle prestazioni della CPU e del 10% delle prestazioni della GPU.

realme C67 è dotato di un display da 950 nit che garantisce un’ottima visibilità anche alla luce diretta del sole. Inoltre, è il primo smartphone della sua fascia di prezzo a rimuovere la cornice di plastica dello schermo, una caratteristica di design tipicamente riservata ai dispositivi flagship. Sul retro il C67 è disponibile in due colori, Sunny Oasis e Black Rock, e possiede il corpo più sottile del segmento con soli 7,59 mm di spessore. La tecnologia avanzata di rivestimento a gradiente a 420 nm sul retro crea effetti cromatici gradevoli, con texture e livelli più profondi che riflettono e rifrangono la luce in modo unico.

Pensato per le esigenze dei più giovani, realme C67 offre un’esperienza premium nella sua fascia di prezzo, dall’hardware al software. Con la Mini Capsule 2.0 gli utenti possono disporre di funzioni software più interattive. Durante la riproduzione di musica, ad esempio, riceveranno pop-up musicali dinamici che consentiranno di passare da un brano all’altro semplicemente scorrendo verso sinistra o verso destra. La stessa funzione interattiva sarà applicata all’animazione metereologica per aggiornamenti sempre puntuali.

Il C67 offre uno storage da 256 GB, l’NFC a 360° per una maggiore velocità di swipe e i doppi altoparlanti stereo. Con la sua fotocamera rivoluzionaria, le sue prestazioni, il suo design all’avanguardia e un’esperienza d’utilizzo fluida, è pronto a diventare il campione di questo segmento, stabilendo nuovi standard.

Disponibilità

realme C67 nella variante 8+256 è già disponibile presso Mediaworld, Unieuro, Trony, Expert & Euronics, Amazon e presso i centri Tim.