Tornano le iniziative Ecolamp rivolte alle scuole

Ecolamp, consorzio nazionale specializzato nel recupero e smaltimento dei RAEE, ha presentato le nuove edizioni di “Facciamo Luce” e “Raccogliamo Valore”, percorsi didattici rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie. L’obiettivo principale resta quello di sensibilizzare gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di una corretta raccolta differenziata dei RAEE e sul contributo che ciascuno può dare per la tutela dell’ambiente e la realizzazione di un’economia di tipo circolare.

“Facciamo Luce” offre ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di secondo grado un approfondimento sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle professionalità collegate a questo settore. Per partecipare, studenti e studentesse dovranno essere iscritti dai propri docenti al modulo formativo, che certificherà venti ore di PCTO a coloro che avranno completato l’intero percorso.

Sulla piattaforma Educazione Digitale sono disponibili otto unità di approfondimento in e-learning e i relativi quiz di verifica. Terminata la fase di apprendimento è richiesto un project work finale che consiste nella realizzazione di una campagna informativa che sensibilizzi i coetanei sull’impatto della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo dei RAEE. La campagna dovrà essere diffusa dagli studenti sulle proprie pagine social, taggando il consorzio Ecolamp. Il progetto prevede inoltre un report finale sui risultati ottenuti dalla campagna social, a seguito della cui validazione da parte dell’insegnante, verranno certificate le venti ore di formazione PCTO.

Il progetto “Raccogliamo Valore”, anch’esso disponibile sulla piattaforma educazionedigitale.it, giunge quest’anno alla sua quarta edizione.

Per accedere al percorso formativo i docenti dovranno effettuare una semplice registrazione, sempre gratuita, che permetterà di consultare e scaricare tutti i materiali informativi e di apprendimento. A seconda dell’età degli studenti, gli insegnanti avranno a disposizione diversi strumenti didattici. Anche quest’anno “Raccogliamo Valore” prevede la possibilità di partecipare ad un concorso a premi. Le classi avranno tempo fino al 17 aprile 2023 per produrre i propri elaborati e caricarli in piattaforma. Per le scuole primarie, il concorso prevede la produzione di un disegno, che eventualmente includa al suo interno parole chiave, slogan, testi o fumetti, che affronti in modo creativo e personale quanto appreso su raccolta differenziata e riciclo dei RAEE.

Per le scuole secondarie, ragazze e ragazzi sono chiamati a lasciarsi ispirare da ciò che hanno appreso grazie al percorso didattico svolto e realizzare uno scatto fotografico, corredato da una breve didascalia, che sia emblematico dell’impatto che il corretto smaltimento dei RAEE può significare per raggiungere la sostenibilità. In palio premi in materiale scolastico per ogni primo e secondo posto dei tre livelli scolastici.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp: «I progetti rivolti alle scuole sono una parte integrante della nostra sensibilizzazione sul tema dei RAEE. Condividere con le nuove generazioni i concetti fondamentali del corretto smaltimento e riciclo dei prodotti elettrici ed elettronici può contribuire a rendere questi giovani cittadini sempre più consapevoli e attenti alla salvaguardia del Pianeta».