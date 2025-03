RedWave ARU: l’antenna con reader integrato di Rfid Global

RFID Global, il distributore a valore aggiunto di sistemi RFID, NFC e Bluetooth Low Energy, annuncia l’ingresso nel catalogo prodotti del nuovo dispositivo RedWave ARU: acronimo di Antenna, Reader e UHF, il device è infatti composto da un’antenna con reader integrato, progettato per operare in banda UHF nel settore industriale e rilevare tag conformi allo standard EPC Global Gen2 – ISO18000-6C.

Caratteristiche di RFID RedWave ARU

Il concept dell’all-in-one (reader e antenna a polarizzazione circolare in 1 solo dispositivo), l’housing IP65 adatto anche per applicazioni outdoor perché resistente alle intemperie, il kit di montaggio per palo incluso per facilitare l’installazione, l’interfaccia PoE (Power over Ethernet) che elimina il cavo d’antenna spesso oggetto di rotture e la competitività del prezzo sono indizi di una soluzione di identificazione e tracciabilità

in produzione e in magazzino pratica, veloce e conveniente, mantenendo elevante prestazioni (rilevati fino a 950 tag al secondo).

Le performance del RedWave ARU lo rendono il tool ideale anche in altri scenari, tra cui warehousing, gestione documentale, librerie, inventari, retail e controllo accessi veicolari (Parking Management).

Il robusto apparato è proposto in due modelli – ARU60 e ARU90 -, che riflettono due diversi valori di dimensione e di guadagno d’antenna, quindi di distanza di rilevazione, che varia da 7 metri a 15 metri (dipende anche dal contesto e dal tipo di tag usato).

Altra nota tecnica del dispositivo RedWave ARU è il rilevamento del livello di segnale RSSI ricevuto dai tag (stima della distanza); completano l’identikit tecnico del dispositivo RedWave le interfacce RS232 e le uscite digitali (GPIO), mentre l’utilizzo del modulo basato sul chip Impinj E710 ad alte prestazioni e sensitività fa del RedWave ARU60 e ARU90 un tool tecnologico flessibile e agevole.