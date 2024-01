A corto di idee per il regalo di San Valentino? Ecco alcuni consigli

Manca poco per il giorno più romantico dell’anno e quindi c’è poco tempo per trovare un’idea originale per il giusto regalo di San Valentino per il proprio o la propria partner. Ecco che viene in aiuto Western Digital, azienda operante nella gestione dei dati con i brand WD, SanDisk e WD_BLACK, con una selezione delle ultime novità per conservare i dati più preziosi e per il mondo del gaming.

Scegli il giusto regalo di San Valentino

È disponibile anche in un rosso super brillante, il colore dell’amore e della passione per eccellenza, l’unità portatile WD My Passport SSD. Compatto ed elegante, si tratta di un dispositivo affidabile, da portare sempre con sé, per archiviare file di grandi dimensioni – come foto e video – ed elevate quantità di dati con straordinarie prestazioni e velocità in lettura e scrittura. Si presenta con un case in metallo per resistere a qualsiasi impatto, urti, vibrazioni e cadute da quasi due metri di altezza! La protezione con password e crittografia hardware offre la massima sicurezza, mentre il software di backup incluso semplifica i processi di backup dei file di grandi dimensioni. È compatibile sia con Mac che con PC e capacità fino a 4TB.

Se la tua dolce metà invece ha la passione per i videogiochi e ama trascorrere il suo tempo libero provando gli ultimi titoli per PC o console, un’esperienza di gioco ancora più avvincente potrebbe essere il regalo di San Valentino azzeccato, con le soluzioni WD_BLACK, come l’ultima unità WD_BLACK SN770M NVMe SSD, ideale per chi ama giocare su PC portatile, un mercato in continua espansione che conta sempre più titoli AAA. Questa soluzione consente di raggiungere i massimi livelli di performance e avere sempre a disposizione lo spazio di archiviazione necessario per conservare tutti i giochi. Per chi invece preferisce il gaming su console, l’unità WD_BLACK SN850P NVMe SSD per PS5 è un dispositivo ufficialmente testato e certificato per la console di Sony Interactive Entertainment, che si adatta anche alla nuovissima PS5 Slim. Per il mondo Xbox, la nuova scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox è il regalo perfetto per chi è alla ricerca di nuovo spazio per aumentare la capacità della propria console Xbox X|S Series. Per budget più ridotti, infine, è possibile scegliere tra tutte le schede di memoria SanDisk con licenza d’uso Nintendo per Nintendo Switch, con vari temi, come Fortnite o Apex Legends.