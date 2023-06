Bitdefender entra nel catalogo V-Valley

Esprinet ha firmato un accordo di distribuzione con Bitdefender, azienda specializzata a livello globale nella sicurezza informatica.

V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori l’offerta completa del vendor, con l’obiettivo di aumentare l’adozione di soluzioni di cyber-security tecnologicamente all’avanguardia tra le aziende italiane.

Fondata nel 2001, Bitdefender offre soluzioni di sicurezza informatica con la massima efficacia di prestazioni e facilità d’uso a piccole e medie imprese del settore privato e ad enti pubblici. Guidata dall’obiettivo di essere il fornitore di cybersecurity più affidabile al mondo, la società si impegna a difendere organizzazioni e utenti a livello globale dagli attacchi informatici per trasformare e migliorare la loro esperienza digitale.

V-Valley è stata scelta da Bitdefender per portare sul mercato l’offerta completa dei prodotti e servizi del brand, in modalità on premise, cloud e MSP. Attraverso la propria capillare rete distributiva ed un importante know-how tecnico, V-Valley supporterà il vendor di cyber-security nel percorso di crescita congiunto sul territorio italiano.

“Siamo lieti di collaborare con Esprinet e fornire la nostra tecnologia malware all’avanguardia per supportare i loro rivenditori a difendere le aziende italiane da ransomware, trojan, fileless malware e altre minacce in evoluzione”, ha commentato Luis Fisas, Regional Director South Europe di Bitdefender. “Inoltre, attraverso questa partnership, V-Valley offrirà le soluzioni Bitdefender Endpoint Detection and Response (EDR) ed Extended Detection and Response (XDR), oltre ai servizi di Managed Detection & Response (MDR) per il rilevamento e la risposta 24×7 basati sul SOC di Bitdefender.”

“Come annunciato nel recente evento V-Valley World, la strategia di crescita del Gruppo punta ad una visione multi-country focalizzata sulle soluzioni a valore aggiunto. La partnership con Bitdefender, già attiva nell’area iberica e che si estende oggi anche al territorio italiano, conferma l’interesse dei vendor per questo approccio”, ha commentato Sergio Grassi, Head of Sales & Marketing di V-Valley Italia. “Le soluzioni di Bitdefender ci consentono di ampliare l’importante portfolio di soluzioni di cyber-security messo a disposizione dei nostri partner, insieme all’importante supporto specialistico garantito dal team tecnico e commerciale di V-Valley”.