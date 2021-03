L’accordo consente a s-mart di arricchire la propria offerta per la cybersecurity, rivolta sia al mondo consumer che business, integrando le soluzioni della società indiana

s-mart, primo network italiano di distribuzione software a tutela del rivenditore, consolida la sua presenza nel mercato della sicurezza IT diventando partner unico per l’Italia della società indiana K7 Computing.

Fondata nel 1991, da oltre 30 anni K7 sviluppa costantemente sistemi di protezione utilizzati da più di 25 milioni di clienti in oltre 100 paesi nel mondo. Le sue soluzioni aziendali sono costantemente implementate per essere al passo con l’evoluzione dello scenario IT, così da garantire elevati standard di sicurezza.

L’accordo di distribuzione include non solo prodotti enterprise, ma anche la gamma pensata per le necessità dell’utente finale.

“K7 è uno dei pochi antivirus con un motore di scansione sviluppato interamente in proprio dal produttore. Questo è un aspetto per noi fondamentale, perché ci permette di offrire ai nostri clienti soluzioni di alta qualità”, dichiara Andrea Bettoni, CEO di s-mart. “Le aziende sono più pronte ad affrontare le sfide complesse della cybersecurity, ma lo stesso non si può dire per gli utenti finali. Con questa partnership vogliamo dimostrare di essere soprattutto al loro fianco.”

I prodotti End User di K7 Computing comprendono K7 Antivirus Premium, Total Security e Ultimate Security, tre sistemi che hanno il loro punto di forza nella protezione avanzata per i pc, con un bassissimo impatto sulle prestazioni. I software monitorano e scansionano in modo proattivo i processi, bloccando in automatico eventuali attacchi ransomware, phishing e ogni tipologia di minaccia proveniente da email dannose o siti compromessi.

La costante ricerca nello sviluppo di prodotti, il continuo miglioramento delle percentuali di rilevamento dei malware e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse del sistema, hanno permesso a K7 Computing di ottenere importanti certificazioni e riconoscimenti internazionali.

Infine, tutti i rivenditori sul territorio italiano possono usufruire di un’ulteriore opportunità di business, rappresentata dal Partner Program di K7, che prevede 5 livelli raggiungibili in base ai volumi di acquisto delle soluzioni K7 Home e corrispondenti a vantaggi commerciali progressivamente crescenti. Si può acquistare in base alla propria capacità di rivendita, ottenendo prezzi convenienti.