I partner di canale dell’ecosistema Fujitsu sono invitati a presentare i loro recenti progetti di maggior rilievo alla giuria del premio Fujitsu Select Innovation Awards 2021. Questa iniziativa annuale serve a riconoscere e sottolineare il prezioso ruolo svolto dai partner nella creazione di valore e nel trovare soluzioni alle sfide di business dei loro clienti. Per la prima volta, saranno presi in considerazione anche i contributi dei partner per affrontare le sfide della società in generale.

In Italia, il partner di riferimento di Fujitsu è FINIX Technology Solutions, che commercializza in esclusiva nel nostro Paese tutti i prodotti e le soluzioni dell’offerta Fujitsu.

Giunti all’ottava edizione, i Select Innovation Awards continuano a premiare i partner che hanno saputo sfruttare con successo le soluzioni realizzate da Fujitsu e dai suoi partner tecnologici per dare vita a cambiamenti positivi per i clienti. Consapevole del fatto che la crescente complessità delle esigenze delle aziende richieda ormai una combinazione di più soluzioni, il programma di canale Fujitsu si è evoluto fino a diventare un vero e proprio ecosistema, nel quale partner di ogni dimensione e di differenti capacità e aree di competenza possono contribuire insieme a fornire alla clientela soluzioni trasformative. Poiché un numero sempre maggiore di progetti seguiti dai partner è di natura collaborativa, l’edizione del 2021 accoglie anche le candidature figlie di nuovi accordi partner-to-partner.

L’obiettivo di Fujitsu è quello di dare vita a una “human-centric intelligent society”, con l’aiuto del proprio ecosistema di partner, concentrandosi sull’implementazione di tecnologie capaci di produrre risultati dall’impatto duraturo sulla comunità. Ogni candidatura pervenuta al Select Innovation Awards sarà esaminata da una giuria di esperti che ne valuterà i vantaggi prodotti, sia per le aziende clienti, che per la società nel suo complesso. I punteggi più alti saranno assegnati a quelle soluzioni creative che abbiano maggiromente contribuito ad accelerare la trasformazione digitale dei clienti. Per valutare gli indicatori non finanziari che hanno effetti ad ampio raggio anche al di là dell’ambiente enterprise, sarà preso in considerazione anche il contributo fornito dai partner al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite.

Fernanda Catarino, Head of Channel, Alliances and Ecosystems di Fujitsu, ha dichiarato: “Lo scopo di Fujitsu è quello di rendere più sostenibile il pianeta, trovando soluzioni innovative alle sfide che riguardano tutti noi. Garantire che la nostra innovazione sia profondamente radicata nella sostenibilità ci ispira a raggiungere risultati sempre più importanti. E quando, come azienda, superiamo le aspettative, ecco che ispiriamo gli altri a fare lo stesso. Sono orgogliosa di affermare che i nostri partner di canale hanno dimostrato agilità, resilienza e ispirazione nell’affrontare le avversità di questo periodo e che si sono adattati per continuare a fornire ai loro clienti le soluzioni innovative di cui hanno bisogno. Quest’anno, i nostri Select Innovation Awards premiano i partner di canale Fujitsu che hanno creato progetti human-centric innovativi e sostenibili facendo ricorso a prodotti, soluzioni e servizi Fujitsu per promuovere la trasformazione digitale”.

Manuela Chinzi, Sales Director di FINIX Technology Solutions, che commercializza in Italia in esclusiva l’offerta Fujitsu, ha aggiunto: “Siamo davvero orgogliosi di poter contare sui nostri partner di canale, una forza pervasiva e costante che contribuisce in maniera fattiva allo sviluppo di Fujitsu, di FINIX e di tutti i nostri clienti. In FINIX abbiamo accolto con grande entusiasmo la rivoluzione della twin transition, green & digital, che è diventato un punto di forza del nostro DNA. Questi Select Innovation Awards sono una grande opportunità per i nostri partner di canale di ogni dimensione, che potranno così presentare progetti al di là dei rispettivi ambiti tradizionali e di entrare anche in nuove aree innovative di business”.

I partner finalisti saranno premiati con la realizzazione di case study video e di materiale marketing relativo ai rispettivi progetti, mentre al vincitore saranno assegnati 10mila dollari in fondi di sviluppo marketing utilizzabili per una campagna marketing congiunta con Fujitsu.

Possono partecipare al Select Innovation Awards 2021 tutti i partner Fujitsu. Le candidature devono essere presentate attraverso l’apposito modulo disponibile all’interno del Partner Portal e devono riguardare progetti che siano stati implementati integralmente alla data di invio del modulo. Le candidature sono accettate fino al 10 settembre 2021.