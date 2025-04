Specialmangimi Galtieri modernizza i processi con Eaton

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, tramite il partner Elektron, specialista dell’automazione industriale, ha supportato lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e manutenzione da remoto all’avanguardia per Specialmangimi Galtieri, azienda produttrice di mangimi animali.

L’implementazione del nuovo impianto aveva l’obiettivo di ridurre la necessità di manodopera specializzata, migliorando le prestazioni e aumentando la continuità di esercizio, così da ottimizzare il processo di produzione.

L’esigenza di Specialmangimi Galtieri

Fondata nel 1973, Specialmangimi Galtieri produce mangimi per animali come cavalli, bovini per la produzione di carni e latticini, bufali, pecore, maiali e conigli da oltre 50 anni, promuovendo da sempre l’innovazione e la sostenibilità.

Dopo 20 anni di attività, il vecchio impianto di automazione per la produzione di mangimi aveva raggiunto la fine del suo ciclo di vita, rendendone necessaria la sostituzione: Specialmangimi Galtieri ha deciso così di rivolgersi al suo partner di lunga data, Elektron.

Questo nuovo progetto ha rappresentato un’opportunità per migliorare alcune criticità emerse con il vecchio impianto, principalmente legate alla necessità di intervenire manualmente in caso di problemi tecnici, comportando così costosi tempi di inattività e rischi legati alla sicurezza. L’impiego di soluzioni in grado di offrire funzionalità di monitoraggio e manutenzione a distanza si è rivelato così una priorità assoluta all’interno del nuovo progetto.

Per rispondere a queste esigenze, Eaton ha offerto i propri componenti per la sostituzione dei quadri elettrici esistenti, consentendo di sviluppare un sistema di comando e monitoraggio aziendale interamente da remoto.

Le soluzioni proposte da Eaton e i risultati ottenuti

Elektron e Specialmangimi Galtieri hanno optato per lo sviluppo di un sistema basato sulla tecnologia di cablaggio intelligente SmartWire-DT di Eaton, e su vari altri componenti Eaton, tra cui pulsanti, moduli I/O, interruttori automatici digitali NZM2, interruttori automatici di potenza PKZ e PKE, contattori, soft starter DS7 e interruttori FAZ.

L’impiego della piattaforma SmartWire-DT ha permesso all’azienda di risparmiare tempo e costi, sia nella fase di progettazione, che nella fase di realizzazione dei quadri elettrici, azzerando il margine di errore e permettendo di testare l’impianto prima della messa in servizio.

Grazie a questa tecnologia, che abilita la conversione di una macchina analogica in una digitale, è così stato possibile:

Sviluppare una soluzione automatizzata con funzionalità di diagnostica più rapide.

Digitalizzare il comando dei processi di produzione di Specialmangimi Galtieri e ottimizzarne il ciclo, aumentando la continuità di esercizio e la capacità operativa.

Impostare un sistema di comando per la supervisione e l’acquisizione di dati (SCADA) in grado di consentire a Specialmangimi Galtieri la gestione dell’intero processo di produzione da una sala di comando centralizzata.

Ridurre i tempi di inattività grazie all’implementazione del monitoraggio e della manutenzione da remoto, in molti casi eliminando così la necessità di interventi di manutenzione in loco.

Velocizzare le tempistiche di completamento dell’implementazione, con un cablaggio fino al 50% più rapido da effettuare.

Dichiarazioni

“In passato, le funzionalità di comando erano eseguite da una persona con competenze specifiche della quale era necessario fidarsi”, spiega Antonio Galtieri, CEO di Specialmangimi Galtieri. “Attualmente il comando dei nostri processi avviene in modo digitale, grazie alla comunicazione tra il server e l’ambiente di applicazione. Realizziamo un prodotto più sano e sicuro, e questo ci permette di aumentare la soddisfazione dei nostri clienti”.