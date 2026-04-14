Tecnologie wireless che competono con la fibra: un caso di successo in ambito rurale

Connetta è un operatore di telecomunicazioni regionale con sede nel Lazio, attivo nel mercato della connettività residenziale e aziendale. Serve oltre 3.500 clienti distribuiti in 3 province situati in una valle appenninica, una zona caratterizzata da condizioni meteorologiche difficili come vento forte, temporali e improvvisi sbalzi di forti attività elettriche. Nonostante la forte diffusione della connettività cablata — soprattutto in fibra FTTC e FTTH — Connetta con il supporto di Aikom Technology, ha scelto di puntare su una rete wireless avanzata per garantire prestazioni affidabili e concorrenziali in un contesto morfologico complesso.

La sfida principale per Connetta era duplice:

• Affidabilità in ambienti critici: le condizioni ambientali della zona, con frequenti eventi atmosferici estremi, rendevano difficile mantenere un servizio stabile con tecnologie standard.

• Competizione diretta con la fibra: essendo l’area già ampiamente coperta da reti cablate, Connetta doveva offrire servizi wireless in grado di eguagliare le prestazioni della fibra, soprattutto per applicazioni ad alta intensità di banda come video streaming, gaming e smart home.

Con le tecnologie precedenti (ePMP 2000), l’ISP era riuscito a fornire fino a 50 Mbps per cliente, con ogni radio che serviva circa 60 utenti. Ma con la crescita della domanda e l’innalzamento delle aspettative, era necessaria una trasformazione tecnologica. Connetta ha adottato un approccio progressivo all’ammodernamento della rete, basandosi su soluzioni Cambium Networks per ottenere scalabilità, performance e controllo centralizzato:

Fase 1 : ePMP 3000 e Force 300 (dal 2020)

• Implementazione su tutti i 38 ripetitori

• Connessioni più stabili e scalabili (oltre 100 utenti per radio)

• Maggiore efficienza nei picchi di traffico

Fase 2 : Aggiornamento con ePMP 4000 (dal 2024)

• Adozione dei primi link ePMP 4500 sui ripetitori più stressati

• Possibilità di offrire contratti fino a 300 Mbps per utente, portando la rete wireless allo

stesso livello delle connessioni FTTC/FTTH

• Compatibilità con i nuovi CPE Force 400, ma anche supporto per i dispositivi 300 esistenti, per garantire una migrazione fluida e progressiva

In riferimento alla sicurezza di rete e ai servizi gestiti è stato adottato il Cambium Protection Pack, basato sul dispositivo NSE (Network Service Edge), che integra SD-WAN intelligente, firewall avanzato con protezione contro intrusioni (IDS/IPS) e servizi di rete come DHCP, DNS, RADIUS.

Tutti i dispositivi sono gestiti tramite cnMaestro (versione base e X), con provisioning centralizzato, monitoraggio delle performance e supporto remoto.

I risultati ottenuti da Connetta con l’introduzione della serie ePMP 4000 parlano da soli:

• Connessioni fino a 300 Mbps per utente, con piani che competono direttamente con la fibra

• Stabilità garantita anche in condizioni atmosferiche difficili (vento, pioggia, temperature estreme)

• Bassa latenza e alta affidabilità per applicazioni in tempo reale come gaming online, smart TV e domotica

• Continuità operativa durante l’upgrade grazie alla compatibilità con i CPE esistenti

La rete è in costante espansione: ogni mese vengono attivati nuovi link ePMP 4000, con una strategia di sostituzione progressiva dei dispositivi legacy.

“Grazie al Cambium Protection Pack e al dispositivo NSE, possiamo affiancare alla connettività anche servizi di sicurezza di rete, ampliando la nostra offerta per le PMI. È un valore aggiunto che ci consente di differenziarci in un mercato sempre più attento alla protezione dei dati e alla continuità operativa.” ha sottolineato Antonio Rosa, Amministratore Unico di Connetta.

“Cambium, come sempre, ha saputo valorizzare le competenze e le specificità dei partner di canale. Questa sinergia, unita alla solidità delle tecnologie del brand, porta soluzioni di connettività sicure e affidabili ad operatori e clienti finali, superando le sfide anche negli scenari più complessi” aggiunge Marco Bracci, Product Manager area wireless di Aikom Technology.