SSD ottica a banda larga: innovazione da KIOXIA, AIO Core e Kyocera

KIOXIA Corporation, AIO Core e Kyocera Corporation hanno annunciato lo sviluppo di un prototipo di SSD a banda larga compatibile con PCIe 5.0 con interfaccia ottica (SSD ottico a banda larga). Le tre aziende svilupperanno tecnologie per unità SSD ottiche a banda larga al fine di migliorarne l’idoneità per applicazioni avanzate che richiedono il trasferimento ad alta velocità di dati di grandi dimensioni, come l’IA generativa, e le applicheranno anche a test proof-of-concept (PoC) per una futura implementazione sociale.

I vantaggi dell’SSD ottica a banda larga nei data center di nuova generazione

Il nuovo prototipo è risultato perfettamente funzionante con l’interfaccia PCIe 5.0 ad alta velocità, con una larghezza di banda doppia rispetto alla precedente generazione PCIe 4.0, grazie alla combinazione del ricetrasmettitore ottico IOCore di AIO Core e delle tecnologie del modulo di integrazione optoelettronica OPTINITY di Kyocera.

Nei data center ecologici di nuova generazione, la sostituzione dell’interfaccia di cablaggio elettrico con quella ottica e l’utilizzo della tecnologia SSD ottica a banda larga possono aumentare significativamente la distanza fisica tra i dispositivi di elaborazione e quelli di archiviazione, mantenendo al contempo l’efficienza energetica e l’elevata qualità del segnale. Contribuiscono inoltre alla flessibilità e all’efficienza della progettazione dei sistemi di data center, dove la diversificazione digitale e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa richiedono un’elaborazione dei dati complessa, ad alta velocità e con volumi elevati.

Questo risultato è frutto del progetto nipponico “Next Generation Green Data Center Technology Development” JPNP21029, sovvenzionato dalla New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), nell’ambito del “Green Innovation Fund Project: Construction of Next Generation Digital Infrastructure”. In questo progetto, le aziende svilupperanno tecnologie di nuova generazione con l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico superiore del 40% rispetto agli attuali data center. Nell’ambito di questo progetto, Kioxia sta sviluppando SSD ottici a banda larga, AIO Core sta sviluppando dispositivi di fusione optoelettronica e Kyocera sta sviluppando pacchetti di dispositivi optoelettronici.

Dichiarazioni

Axel Stoermann, Chief Technology Officer & Vicepresidente di KIOXIA Europe, ha commentato: “Mentre entriamo in una nuova era in cui l’intelligenza artificiale e i data center ad alte prestazioni costituiscono la base del progresso della società, è essenziale affrontare la sfida della gestione dell’energia per garantire che i nostri progressi tecnologici siano in linea con gli obiettivi globali di sostenibilità. Questo nuovo prototipo di SSD a banda larga compatibile con PCIe 5.0 e dotato di interfaccia ottica ha il reale potenziale di rivoluzionare i data center e di renderli veramente sostenibili“.