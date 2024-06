Switch cnMatrix: da Cambium un nuovo switch di aggregazione in fibra

Cresce il portafoglio di switch cnMatrix di Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete, per offrire una maggiore automazione di rete. Cambium, inoltre, presenta un nuovo switch di aggregazione in fibra. Questa nuova offerta amplia la soluzione ONE Network di Cambium Networks, che semplifica l’implementazione e il funzionamento delle tecnologie LAN e a banda larga cablate e wireless. Questo approccio a soluzione unica, che va dal WAN Edge ai dispositivi finali, riduce i costi e aumenta l’affidabilità e la sicurezza grazie all’automazione e all’analisi basata sull’intelligenza artificiale.

Un unico approccio alla rete: soluzioni complete per tutto lo stack

La piattaforma ONE Network di Cambium Networks offre una perfetta integrazione e gestione dell’intero stack di rete: includendo Wi-Fi, switching, sicurezza, servizi di rete e SD-WAN, ONE Network affronta ogni aspetto del networking aziendale, garantendo gestione, sicurezza e automazione unificate.

Gli switch cnMatrix si integrano completamente con ONE Network, consentendo una gestione centralizzata attraverso il sistema cnMaestro di Cambium. Ciò consente ai solution provider di gestire tutti i componenti della rete da un unico pannello di controllo, riducendo i costi e migliorando l’efficienza.

L’implementazione zero-touch di ONE Network semplifica l’installazione e riduce gli errori di configurazione, con controllo e auditing centralizzati per garantire operazioni affidabili su tutta la rete. Sicurezza completa: le policy comuni impongono misure di sicurezza coerenti in tutto lo stack, supportate da un monitoraggio della vulnerabilità 24/7 della LAN e della WAN. Questo approccio unificato riduce al minimo le lacune e rafforza la sicurezza complessiva della rete.

Il nuovo switch cnMatrix di aggregazione in fibra

Lo switch cnMatrix EX3024F amplia la serie di switch EX3000 di Cambium con una serie di funzionalità avanzate, tra cui:

Architettura ad alte prestazioni : lo switch EX3024F offre 24 porte in fibra SFP+ da 10 Gbps, doppio alimentatore interno e funzionalità avanzate di commutazione L2/L3, garantendo prestazioni robuste e consentendo la crescita delle moderne reti aziendali.

: lo switch EX3024F offre 24 porte in fibra SFP+ da 10 Gbps, doppio alimentatore interno e funzionalità avanzate di commutazione L2/L3, garantendo prestazioni robuste e consentendo la crescita delle moderne reti aziendali. Aggregazione scalabile : L’EX3024F è progettato per aggregare più di 20 switch Cambium serie EX o TX, server o altri sistemi di rete, fornendo uplink e downlink fino a 80 Gbps. Questa capacità offre scalabilità e flessibilità per diversi scenari di implementazione, tra cui campus aziendali, istruzione, hospitality, servizi pubblici e altro ancora.

: L’EX3024F è progettato per aggregare più di 20 switch Cambium serie EX o TX, server o altri sistemi di rete, fornendo uplink e downlink fino a 80 Gbps. Questa capacità offre scalabilità e flessibilità per diversi scenari di implementazione, tra cui campus aziendali, istruzione, hospitality, servizi pubblici e altro ancora. Automazione della rete: lo switch cnMatrix offre una potente automazione out-of-box per configurare una rete Cambium end-to-end con il minimo sforzo. L’automazione basata su policy (Policy Based Automation) offre un efficace sistema basato su regole per automatizzare i continui spostamenti, aggiunte e modifiche senza dover intervenire sulla rete. Il PBA previene anche le violazioni della sicurezza sulle porte inutilizzate, garantendo l’accesso alla rete solo ai dispositivi autorizzati.

Dichiarazioni

“Gli switch cnMatrix di Cambium semplificano in modo significativo le nostre implementazioni di rete, lavorando senza problemi insieme al fixed wireless e al Wi-Fi di Cambium all’interno di un’unica dashboard cnMaestro”, ha dichiarato Dustin Jurman, CEO del partner di Cambium Rapid Systems. “Abbiamo applicazioni per il nuovo switch di aggregazione in fibra nel backhaul dei campus, nella sicurezza pubblica e nella nostra attività di ISP wireless. La soluzione è molto interessante anche dal punto di vista economico rispetto alle comuni alternative presenti sul mercato”.