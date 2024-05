L’importanza dei software di gestione della stampa per ottimizzare i processi aziendali

Un software di gestione della stampa consente di controllare, organizzare e ottimizzare i processi dall’interno di una azienda. Che si stia cercando di ridurre i costi di stampa o proteggere informazioni sensibili, i giusti strumenti di gestione della stampa miglioreranno l’efficienza complessiva delle operazioni aziendali.

Sebbene oggi l’ambiente di lavoro sia sempre più incentrato su infrastrutture digitali, per molte aziende la stampa rimane parte integrante della gestione quotidiana dell’ufficio. Implementando la corretta strategia di stampa le organizzazioni possono ridurre costi superflui, diminuire gli sprechi e aumentare l’efficienza. Ciò può essere ottenuto attraverso l’implementazione di soluzioni di gestione di stampa per controllare e mettere a network l’ambiente di stampa all’interno di una azienda, migliorarne i processi di workflow, rinsaldare la sicurezza e supportare gli obiettivi di sostenibilità.

Ci sono molte ragioni per scegliere una soluzione di gestione della stampa, ma gli scopi principali includono:

Routing e schedulazione dei lavori di stampa: questo consente agli utenti di indirizzare i lavori di stampa verso la stampante più appropriata in base alla posizione, alla disponibilità della stampante, alle capacità della stampante in questione e persino ai requisiti del lavoro di stampa. Questo può aiutare a snellire i processi, ridurre i costi di stampa e migliorare l’efficienza complessiva nell’ambiente di lavoro.

Monitoraggio e tracciamento della stampa: questo permette alle organizzazioni di monitorare lo stato delle stampanti, tenere traccia dettagliata dell’uso della stampa e dei costi di tutta l’azienda, e persino produrre rapporti sull’uso e sui costi delle stampanti. Queste informazioni sono preziose perché consentono una maggiore comprensione dell’ambiente di stampa, permettendo all’azienda di definire efficienze, allocare risorse in modo appropriato e ridurre gli sprechi.

Allocazione dei costi di stampa e fatturazione: la gestione della stampa fornisce ai responsabili IT e agli amministratori una panoramica precisa di come viene utilizzata la stampa in tutta l’organizzazione. Analisi approfondite possono definire cosa viene stampato, da chi, dove e quando. Questo permette alle organizzazioni di allocare meglio i costi per dipartimenti o progetti e di generare corretti rapporti di fatturazione per le spese relative.

Sicurezza della stampa e controllo degli accessi: la gestione della stampa può aiutare le organizzazioni a proteggere dati importanti fornendo opzioni di stampa sicura, come, ad esempio, quella protetta da password o la possibilità di annullare i lavori di stampa da remoto. Questo assicura che solo gli utenti autorizzati possano accedere e utilizzare le stampanti.

Soluzioni di gestione della stampa Sharp

Sharp è attore principale nel settore dell’elettronica da oltre 110 anni, nota per essere sempre all’avanguardia nei progressi tecnologici. Nel settore della stampa si concentra sullo sviluppo di soluzioni di stampa innovative che soddisfano le esigenze delle aziende moderne. Di conseguenza, abbiamo creato una gamma di soluzioni software di gestione della stampa per aiutare le aziende ad aumentare l’efficienza e ridurre i costi associati alla stampa.

L’impegno di Sharp per l’innovazione e la tecnologia è servito a stabilizzare il marchio tra i leader nel settore della stampa, spingendo costantemente in avanti i confini di ciò che è possibile nel mondo della stampa. Collaboriamo anche con esperti di terze parti nel settore della stampa, il che ci consente di offrire soluzioni di gestione della stampa intuitive a supporto di MFP multi-brand.

Il software di gestione della stampa può aiutare le aziende di tutte le dimensioni a ottimizzare il loro ambiente di stampa, fornendo approfondimenti, sicurezza, sostenibilità, efficienza e riduzione dei costi. Se desideri sapere di più su come Sharp Europe può aiutarti a migliorare i flussi di lavoro di stampa, contattaci.