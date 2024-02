TCL pensa alla salute degli occhi con i nuovi dispositivi NXTPAPER

TCL, pioniere nella tecnologia dei display per smartphone, tablet e dispositivi connessi, annuncia al MWC 2024 una serie di prodotti innovativi, tra cui la nuova Serie 50, che presenta ulteriori dispositivi NXTPAPER ottimizzati per la salute della vista e chiavette intelligenti progettate per sfruttare la potenza della tecnologia 5G. Quest’ultima release sottolinea l’impegno di TCL nel rendere il 5G accessibile a tutti e nell’adattare la tecnologia per migliorare l’esperienza d’uso, garantendo una connettività senza interruzioni sia a casa che in viaggio.

“Il 2024 segna un nuovo traguardo nel nostro percorso come giovane marchio di telefonia mobile, mentre ci spingiamo oltre per rendere la tecnologia più vicina e ampliare le nostre offerte agli utenti”, dichiara Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. “Oggi abbiamo lanciato la gamma completa di nuovi dispositivi NXTPAPER e il nostro portafoglio 5G, offrendo una linea ancora più ampia di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti garantendo accessibilità per tutti. Dai più recenti dispositivi con tecnologia NXTPAPER 3.0 ai nuovi smartphone della Serie 50 agli avanzati router intelligenti che potenziano la connettività 5G, il nostro portafoglio è progettato per entrare in sintonia con ogni stile di vita.”

Il nuovo portafoglio di dispositivi NXTPAPER – Ottimizzato per la vista

La terza generazione della tecnologia NXTPAPER dimostra la costante dedizione di TCL per il benessere degli occhi, con forte focus sulla funzionalità antiriflesso e sulla bassa emissione di luce blu a livello hardware. NXTPAPER 3.0 e i dispositivi correlati hanno ricevuto un notevole consenso da parte dei media al CES 2024. I tablet TCL NXTPAPER da 14 pollici saranno presentati al MWC 2024 a testimonianza di questo successo.

MWC 2024: Presentazione dell’intera gamma dei dispositivi TCL NXTPAPER

Con i dispositivi NXTPAPER TCL promuove abitudini di visione sane, introducendo una serie di nuove funzionalità ottimizzate per vista e tatto e mettendo l’utente al centro dell’esperienza d’uso.

All’interno del portafoglio di dispositivi NXTPAPER, il tablet TCL NXTPAPER 11 è già disponibile nell’area EMEA ed è stato premiato con l’iF DESIGN AWARD 2023 per il suo design e la sua tecnologia. Dotato di un display 2K a colori da 11 pollici con tecnologia NXTPAPER 2.0, offre una luminosità ineguagliabile fino a 500 nit e riduzione della luce blu, assicurando comfort e chiarezza con qualsiasi tipo illuminazione. Il suo schermo antiriflesso migliora la fruibilità all’aperto e sotto la luce diretta, rendendolo ideale per diversi ambienti e scenari. Con un peso di soli 462g e uno spessore di 6,9mm, è il più leggero della sua categoria e unisce portabilità e comfort per gli occhi in un design elegante.

La lineup presentata al MWC 2024 comprende anche i telefoni TCL NXTPAPER recentemente lanciati in EMEA e premiati al CES 2024: TCL NXTPAPER 40 e TCL NXTPAPER 40 5G.

TCL continua a integrare la propria tecnologia con funzionalità per un maggiore comfort per gli occhi in tutta la sua linea di prodotti, rafforzando la mission di rendere i propri device più vicini agli utenti.

Già presentato al CES 2024, TCL NXTPAPER 14 Pro è dotato di un ampio display da 14″ 2.8K progettato per il lavoro e l’intrattenimento, attualmente disponibile nella regione Asia-Pacifico (APAC) raggiungerà altri mercati nel corso dell’anno. Al MWC 2024, la linea di tablet NXTPAPER è stata ampliata con TCL NXTPAPER 14, una scelta più conveniente che non compromette però il comfort degli occhi. Dotato della tecnologia NXTPAPER 3.0, vanta lo stesso display di qualità da 14,3 pollici con risoluzione 2.4K. Inoltre, TCL TAB 10 NXTPAPER 5G, il primo tablet NXTPAPER con connettività 5G, arriverà presto sul mercato statunitense. Questo tablet continua a combinare la connettività 5G con un maggiore comfort per gli occhi, grazie a un display NXTPAPER 2K da 10,4″ che presenta i contenuti con chiarezza e facilità, perfetto per l’uso in famiglia in qualsiasi momento.

Dispositiv NXTPAPER TCL Serie 50 – Dispositivi per ogni esigenza e connettività 5G per tutti

Per rispondere alle esigenze di un pubblico globale più ampio, soprattutto nella regione EMEA, TCL ha lanciato nuovi modelli progettati per migliorare l’esperienza mobile con funzionalità internet ad alta velocità e soddisfare gli utenti che cercano prestazioni e valore: TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501.

Sulla scia dell’entusiasmo generato al CES, dove lo smartphone TCL 40 NXTPAPER è stato recentemente premiato con il CES 2024 Innovation Award for Mobile Devices, gli smartphone della Serie 50 sono ora destinati ad avere un impatto sostanziale sul mercato EMEA. Questi dispositivi NXTPAPER innovativi si aggiungono agli smartphone TCL 40 NXTPAPER e TCL NXTPAPER 40 5G, già disponibili.

TCL presenta altri quattro modelli destinati al mercato EMEA: TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501

TCL 50 5G è adatto a coloro che mescolano lavoro e divertimento, offrendo un ritmo costante alla giornata. È dotato di un display HD+ da 6,6″ a 90 Hz e di un’ampia memoria da 128GB + 8GB (4GB + 4GB di espansione RAM) per prestazioni affidabili. Abbinato a un audio DTS 3D coinvolgente e a una robusta batteria da 5010mAh, offre intrattenimento e connessione costanti. Ideale per uno stile di vita attivo e versatile, questo smartphone è un compagno di viaggio affidabile. TCL 50 5G è stato certificato da Google come dispositivo Android Enterprise Recommended.

TCL 50 SE si rivolge agli amanti dell’intrattenimento con l’ampio display FHD+ da 6,8″ e il suono coinvolgente DTS 3D. Con 12GB di RAM (6GB + 6GB di espansione RAM) e una generosa capacità di archiviazione di 256GB, ulteriormente espandibile per ottenere spazio aggiuntivo, è una roccaforte del multitasking e dei contenuti multimediali. La batteria da 5010mAh con ricarica rapida da 33W garantisce un divertimento prolungato lontano dalla presa di corrente. TCL 50 SE è stato certificato da Google™ come dispositivo Android Enterprise Recommended.

I nuovi smartphone TCL 505 e TCL 501 sono un’aggiunta essenziale e offrono prestazioni, stile e valore. TCL 505 offre una visione ottimale su un ampio display HD+ da 6,75″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz per una navigazione fluida, arricchita da doppi altoparlanti stereo. TCL 501 offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente su un display da 6,0 pollici, alimentato da un processore Octa-Core con una batteria da 3000mAh e uno storage da 32GB + 2GB per un’affidabilità che dura tutto il giorno, rendendo questi modelli i compagni ideali per chi è alla ricerca di dispositivi economici ma di qualità.

Dispositivi connessi intelligenti 5G di TCL – Connettività 5G ovunque

Il lancio di TCL al MWC 2024 mette in evidenza una serie di dispositivi connessi che ampliano il portafoglio 5G del brand. La nuova serie di chiavette LINKKEY colma la lacuna dei dispositivi 5G a prezzi accessibili.

LINKKEY IK511 è uno dei primi dongle al mondo basati sullo standard 5G RedCap e segna una pietra miliare nel rendere il 5G più accessibile. Il 5G RedCap riduce i costi e il consumo energetico rispetto al 5G eMBB, consentendo agli utenti di usufruire delle funzionalità del 5G con un investimento minore. Sarà un importante impulso per le prossime implementazioni del 5G.

LINKKEY IK512, invece, è progettato per scenari ad alta intensità di banda con velocità fino a 2,46Gbps, rispondendo alle esigenze delle applicazioni machine-to-machine (M2M) e consumer che richiedono connessioni ad alta larghezza di banda, robuste e a bassa latenza.

Oltre ai dispositivi NXTPAPER e ai dispositivi connessi intelligenti, TCL ha anche presentato TCL LINKHUB HH132 Pro, che offre una connettività ultraveloce e affidabile per le abitazioni e le piccole imprese. L’avanzata tecnologia Wi-Fi 6 e la capacità di supportare 256 dispositivi contemporaneamente garantiscono un’esperienza online senza interruzioni e senza buffer, mentre il sofisticato array di antenne 3T3R a 5GHz estende la copertura per eliminare le zone morte, consentendo velocità fino a 600Mbps in downlink e 150Mbps in uplink.

I dongle TCL LINKKEY 5G e il router domestico TCL LINKHUB racchiudono l’impegno di TCL per un’innovazione accessibile a tutti.

TCL MOVEAUDIO Go – Una qualità audio senza pari

Inoltre, TCL presenta un nuovo dispositivo della gamma TCL MOVEAUDIO: gli auricolari TCL MOVEAUDIO Go sono il punto di riferimento per l’audio a prezzi accessibili. Con 2 microfoni e cancellazione del rumore ambientale (ENC) per chiamate cristalline, questi auricolari sono progettati per chi è sempre in movimento. Offrono un’autonomia di 30 ore con 3 modalità EQ per adattarsi alle preferenze di ascolto dell’utente, una modalità lag-free per giochi e streaming video senza interruzioni e un design facile da usare con Google Fast Pair per una connettività senza sforzo. Progettate per durare nel tempo con un grado di protezione IPX4, sono al passo con lo stile di vita dell’utente. Disponibili in bianco, coniugano funzionalità e stile a un prezzo accessibile, rendendo una qualità audio superiore accessibile a tutti.

Disponibilità globale