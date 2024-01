TCL premiata con oltre 40 awards al CES 2024

TCL, marchio attivo nel settore dell’elettronica di consumo e nel mondo delle TV, celebra i riconoscimenti ottenuti da parte di media e organizzazioni autorevoli per suoi prodotti e soluzioni tecniche, tra cui il TV QD-Mini LED 115 pollici QM891G, gli smartphone e i tablet dotati della nuova tecnologia display NXTPAPER 3.0, gli occhiali AR RayNeo X2 Lite e le soundbar TCL Q Class.

TCL: i premi ottenuti

Quest’anno, TCL ha brillato al CES con un portafoglio di prodotti per le tecnologie innovative in diverse categorie. Al centro della scena, TCL ha vinto sei riconoscimenti alla cerimonia dei Global Top Brands Awards 2023-2024 (GTB) organizzata da Asia Digital Group ed European Digital Group, con il supporto di International Data Corporation e TWICE.

In particolare, il QM891G da 115 pollici di TCL, il più grande TV QD-Mini LED al mondo, ha ricevuto l’”Innovative Display Technology Gold Award of the Year” da GTB per il suo rivoluzionario passo avanti nella tecnologia di visualizzazione. L’ultimo tablet TCL NXTPAPER 14 Pro e gli occhiali AR RayNeo X2 Lite, entrambi soluzioni di intrattenimento come dispositivi mobili smart, hanno vinto rispettivamente il premio “Eye Protection Display Technology Innovation Award” e “AR Glasses Innovation Award of the Year“.

Inoltre, TCL è stata riconosciuta da GTB come “Top 10 Global CE Brands 2023-2024”, “Top 10 Global TV Brands 2023-2024” e “Top 50 Global CE Brands 2023-2024” per il suo impegno di ispirare alla grandezza – dal claim “Inspire Greatness” – attraverso una vasta gamma di prodotti innovativi.

Oltre ai riconoscimenti da GTB, lo smartphone TCL 40 NXTPAPER è stato premiato con il CES 2024 Innovation Award nella categoria “Mobile Devices, Accessories & Apps”. Questo modello è il primo smartphone al mondo ottimizzato per la salute degli occhi, con l’obiettivo di portare un’esperienza visiva rivoluzionaria a colori simile alla carta.

Inoltre, molte delle innovative tecnologie e dei prodotti intelligenti di TCL nelle diverse categorie presentati al CES 2024 hanno ricevuto premi “Best of CES 2024” da parte della stampa internazionale. In totale, nel corso della cerimonia TCL è stata insignita di oltre 34 riconoscimenti da parte di autorevoli media tecnologici, tra cui Digital Trends, Android Authority e altri.

Orgogliosa della qualità e dell’innovazione eccezionale nel suo completo portafoglio di prodotti, l’azienda è stata anche riconosciuta da altre organizzazioni autorevoli. La pionieristica serie di TV X955 e C755 è stata la prima al mondo ad essere certificata da TÜV Rheinland per la sua Realistic Visual Experience. La serie di monitor professionali 27R83U/34R83Q ha ricevuto il riconoscimento Pantone Validated, che si basa sul Sistema di corrispondenza colori Pantone (PMS), l’unica validazione con il test su oltre 2.000 colori del mondo reale.

EcoVadis 2024 award: TCL all’insegna della sostenibilità

TCL ha ricevuto il prestigioso EcoVadis 2024 Gold Award, posizionandosi tra il 5% delle migliori aziende valutate. Questo riconoscimento sottolinea il forte impegno dell’azienda per la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa (CSR).

Il punteggio aggregato di TCL posiziona l’azienda all’avanguardia del settore con un totale di 73 punti, il che evidenzia l’impegno del brand per la sostenibilità e l’eccellenza della CSR. L’azienda si distingue nell’area della sostenibilità con un livello avanzato di gestione del carbonio.

Un impegno CSR significativo che ha portato a tali risultati è infatti il piano di carbon neutrality, annunciato alla TCL Global Ecosystem Partner Conference. L’azienda è impegnata a raggiungere il carbon peak entro il 2030 e la neutralità operativa entro il 2050.

Anche l’iniziativa #TCLGreen è parte integrante del viaggio ESG dell’azienda, e fa parte di un’iniziativa globale per “ispirare la grandezza” e aiutare ad amplificare l’importanza degli sforzi di sostenibilità globali verso le comunità locali, creando un pianeta più sostenibile per tutti. La campagna è stata premiata con il Red Dot Design Award for Brands and Communication Design e l’installazione artistica sostenibile di TCLGreen con il Golden A’ Design Award per l’economia circolare e il design rigenerativo nel 2023.

TCL incorpora un alto livello di innovazione ed ha una visione chiara e strutturata della sostenibilità. Guardando al futuro, l’azienda è entusiasta di continuare a fare da pioniere nella CSR, mantenendo saldi i principi che consentono di ispirare la grandezza nella tecnologia e oltre, aiutando i suoi clienti a sviluppare uno stile di vita sostenibile.