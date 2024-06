TCL ti accompagna a vivere al meglio la bella stagione

Con l’arrivo della stagione primaverile, TCL presenta il suo completo ecosistema di dispositivi intelligenti. L’offerta include smartphone, tablet, dispositivi connessi e la tecnologia NXTPAPER, progettati per catturare l’essenza della primavera con colori vivaci e un’esperienza visiva coinvolgente.

Serie TCL 50: la qualità incontra l’essenziale

Composta dai modelli TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501, la nuova serie di smartphone TCL è simbolo dell’impegno dell’azienda nel rendere la tecnologia accessibile e conveniente per tutti. Ogni modello offre un’eccellente connettività e una qualità superiore del display, grazie alla tecnologia NXTVISION, assicurando un’esperienza utente ottimizzata. Inoltre, TCL 50 5G e TCL 50 SE vantano la prestigiosa certificazione Android Enterprise Recommended (AER), testimoniando l’attenzione del brand per l’affidabilità e la sicurezza dei dispositivi mobili.

Colori brillanti e nitidi senza pari con il modello 50 5G

Il modello 50 5G offre un dinamico display HD+ 90Hz NXTVISION da 6.6″, che esalta i colori vibranti della stagione. Con il chipset MediaTek Dimensity 6100+ e una batteria da 5010mAh, garantisce una connettività continua grazie alla rete 5G e a una memoria da 128GB + 8GB (4GB + 4GB espansione della RAM).

TCL 50 SE: una combinazione eccellente

Esplora le sfumature vivaci della primavera con TCL 50 SE! Questo dispositivo è dotato di uno schermo FHD+ da 6,8″ con un refresh rate dinamico di 90Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Grazie alla batteria da 5010mAh, alla memoria interna da 256GB e alla RAM da 6GB con possibilità di espansione di ulteriori 6GB, questo dispositivo regala una vasta gamma di funzionalità, adattandosi alle tue esigenze. La fotocamera da 50MP cattura con precisione la bellezza della stagione, rendendo ogni scatto un ricordo indelebile.

TCL 505: vera armonia visiva

TCL 505 offre un’esperienza d’uso piacevole grazie all’ampio display da 6,75″ e al refresh rate di 90Hz. La batteria da 5010mAh e l’espansione della RAM da 4GB + 4GB regalano energia come l’aria di primavera, mentre la fotocamera principale da 50MP cattura ogni dettaglio della stagione.

Nel 501 la semplicità incontra la funzionalità

TCL 501, compatto ma potente, incarna l’essenza del risveglio primaverile nel suo display da 6,0″, perfetto per chi cerca semplicità ed efficienza. Una batteria da 3000mAh fornisce il supporto necessario per i nuovi inizi e la sua configurazione a doppia fotocamera invita a scoprire un mondo tutto nuovo.

NXTPAPER: l’innovazione incontra il comfort con i modelli 40 NXTPAPER, 40 NXTPAPER 5G e NXTPAPER 11

Con l’arrivo della primavera e la rinascita della natura che ci circonda, la tecnologia TCL NXTPAPER permette a tutti gli utenti di vivere le proprie emozioni all’aria aperta, senza doversi preoccupare dei fastidiosi riflessi del sole sullo schermo. Premiata e progettata per il benessere, la tecnologia NXTPAPER offre un’esperienza di visualizzazione simile alla carta, che risulta delicata per gli occhi, riducendo lo sforzo senza compromettere la vivacità dei colori o la chiarezza dell’immagine. Questa primavera, scopri gli smartphone TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G, oltre al tablet NXTPAPER 11. Immergiti in una tecnologia che non solo si adatta al tuo stile di vita, ma lo arricchisce, consentendoti di rimanere connesso e produttivo con un comfort impareggiabile.

TCL 40 NXTPAPER & TCL 40 NXTPAPER 5G: una nuova dimensione del display

Tuffati in un mondo in cui la tecnologia incontra la natura con gli smartphone TCL 40 NXTPAPER e 40 NXTPAPER 5G.

TCL 40 NXTPAPER offre un display FHD+ da 6,78 pollici che dà vita ai contenuti grazie ad un’eccezionale nitidezza e a un comfort simile alla carta, riducendo l’affaticamento degli occhi senza sacrificare colore o dettagli. Due altoparlanti e audio Boom 3D con tecnologia DTS ti avvolgono in un’esperienza audio-visiva coinvolgente, mentre la fotocamera frontale ad alta risoluzione da 32MP e una versatile tripla camera posteriore da 50MP ti permettono di catturare tutti i momenti più belli, anche nei più piccoli dettagli.

Per coloro che richiedono velocità senza compromessi, TCL 40 NXTPAPER 5G potenzia la connettività con il velocissimo 5G, rendendolo il compagno perfetto per i professionisti in movimento. Il display HD+ da 6,6 pollici e l’interfaccia utente NXTPAPER offrono un’esperienza di lettura e visione confortevole, ideale per la gestione di lunghi documenti o per una navigazione rilassata. Entrambi i modelli vantano una memoria sostanziale, con TCL 40 NXTPAPER dotato di storage da 256GB e RAM da 8GB (con un’ulteriore espansione virtuale di 8GB) e TCL 40 NXTPAPER 5G equipaggiato con storage da 256GB e RAM da 6GB (con un’espansione virtuale di 6GB), garantendo un multitasking fluido e una produttività elevata.

TCL NXTPAPER 11: un’esperienza senza pari

TCL NXTPAPER 11

Benvenuto nella vibrante stagione del benessere digitale con TCL NXTPAPER 11, un tablet che prioritizza la salute visiva e la connettività. Vivi l’innovazione del display con la tecnologia NXTPAPER, che offre un piacere visivo da 11 pollici in risoluzione 2K, delicato per gli occhi in qualsiasi condizione di luminosità o angolazione. Progettato e certificato da TÜV per ridurre l’esposizione alla luce blu senza compromettere l’accuratezza dei colori, questo tablet è la sintesi di salute visiva e nitidezza.

TCL NXTPAPER 11 non si limita a offrire una texture simile alla carta e un vetro antiriflesso per una lettura e una scrittura confortevoli, ma integra facilmente la produttività nel tuo stile di vita.

Dotato di una fotocamera frontale grandangolare da 8MP, quattro altoparlanti, due microfoni e l’opzionale T-Pen, assicura videochiamate cristalline e audio coinvolgente, perfetto per il lavoro e il tempo libero. Abbinato a una batteria da 8000mAh per un uso prolungato e capacità di ricarica inversa, questo tablet garantisce che la tua creatività e produttività rimangano ininterrotte.

Il tablet che porta un fresco tech touch per la primavera

TCL TAB 10 Gen 2

TCL TAB 10 Gen 2 trasforma ogni spazio in un cinema personale, con un display da 10,4″ 2K per una nitidezza senza pari. Il suo design elegante e metallico si abbina al potente processore Octa-core e ai doppi altoparlanti incorporati, creando un ricco suono per un’esperienza coinvolgente. Con una batteria da 6000mAh che offre fino a 8,5 ore di streaming, è il compagno perfetto per l’intrattenimento in movimento.

TCL TAB 10L Gen 2 offre una visione vibrante grazie al display IPS HD da 10,1″, progettato per sessioni multimediali prolungate. Leggero ed elegante, questo tablet è alimentato da una batteria da 6000mAh per una lettura e uno streaming a lungo termine. Con Android 13, offre un’esperienza utente ottimizzata per il multitasking. Rappresenta un connubio senza pari di qualità e valore, dimostrando che la tecnologia premium può essere accessibile a tutti.