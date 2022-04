Un marketplace per la distribuzione di materiale elettrico

Sonepar e Mirakl stanno collaborando insieme per sviluppare il primo marketplace per la distribuzione di forniture elettriche B2B in Francia.

Lo ha annunciato l’azienda indipendente a conduzione familiare specialista globale nel mercato della distribuzione B2B di materiale elettrico, soluzioni e servizi correlati, che persegue la sua strategia omnichannel e che ha stretto una partnership con Mirakl, provider di soluzioni software per marketplace.

Attraverso lo sviluppo di questa piattaforma innovativa eCommerce – la prima ad essere compatibile con i metodi di acquisto B2B – Sonepar mira a fornire ai propri clienti l’offerta di prodotti e servizi più completa del mercato.

Il lancio del marketplace è previsto per il quarto trimestre del 2022 e rientra nella strategia di trasformazione digitale del Gruppo. Lo scopo è rendere Sonepar il primo distributore di materiale elettrico al mondo capace di offrire un’esperienza completamente digitalizzata e sincronizzata ai propri clienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Jérémie Profeta, Chief Digital Enterprise Officer e membro del comitato esecutivo di Sonepar: «Con lo sviluppo del primo marketplace dedicato alla distribuzione di materiale elettrico per professionisti in Francia, Sonepar conferma le sue fortissime ambizioni omnichannel. Tecnologia, know-how e l’ecosistema di partner di Mirakl, unita all’esperienza dei 200 esperti Sonepar parte della nostra Digital Factory, ci permetteranno di implementare questa innovazione unica in tempi record».

A sua volta, Philippe Corrot, co-founder e co-CEO di Mirakl, ha aggiunto: «Oltre l’80% degli acquirenti del mondo business sottolineano l’importanza di avere ampia scelta di gamma ed esperienza di acquisto di qualità. La costruzione di un marketplace consente a un’azienda B2B di sviluppare un flusso di entrate aggiuntive, rispondendo alle esigenze dei propri clienti. Siamo lieti di sostenere le ambizioni di un leader globale come Sonepar e di sviluppare insieme una piattaforma unica, uno dei più grandi marketplace mai creati nel settore B-to-B».