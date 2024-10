TD SYNNEX: il fatturato cresce del 9% nel Q3 2024

TD SYNNEX, aggregatore e distributore globale per l’ecosistema IT, ha annunciato i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale conclusosi il 31 agosto 2024.

L’azienda ha presentato un aumento del 9% su base annua delle fatturazioni lorde a 20,3 miliardi di dollari. L’utile per azione (EPS) diluito non-GAAP della società si è attestato a 2,86 dollari, superando leggermente le previsioni.

TD SYNNEX ha sottolineato il suo ruolo nell’ecosistema IT e il suo focus sulla crescita dei ricavi attraverso l’espansione geografica, il miglioramento dei prezzi e la gestione dei margini. Per il futuro, la società prevede che le fatturazioni lorde per il Q4 saranno tra 20,5 miliardi e 21,5 miliardi di dollari, con un EPS diluito non-GAAP previsto tra 2,80 e 3,30 dollari. L’azienda mira a generare circa 1 miliardo di dollari di flusso di cassa libero per l’anno fiscale e continua a dare priorità alla restituzione del capitale in eccesso agli azionisti.

Punti chiave

TD SYNNEX ha riportato un aumento del 9% su base annua delle fatturazioni lorde, raggiungendo 20,3 miliardi di dollari.

L’EPS diluito non-GAAP per il Q3 è stato di 2,86 dollari, leggermente superiore alle previsioni fornite.

Le fatturazioni lorde per il Q4 sono previste tra 20,5 miliardi e 21,5 miliardi di dollari, con un EPS diluito non-GAAP previsto tra 2,80 e 3,30 dollari.

L’azienda mira a generare circa 1 miliardo di dollari di flusso di cassa libero per l’anno fiscale.

Gli investimenti in Tecnologie Strategiche come cloud, sicurezza e AI stanno guidando la crescita, con gli hyperscaler che pianificano di investire circa 250 miliardi di dollari quest’anno.

Il mercato dei PC mostra segni di ripresa, con i PC AI che dovrebbero guadagnare terreno nel prossimo futuro.

TD SYNNEX rimane ottimista sulla ripresa del mercato IT, in particolare in Europa e nella regione Asia-Pacifico.

Prospettive di TD SYNNEX

TD SYNNEX prevede un aumento della spesa IT nel Q4, che influenzerà il capitale circolante ma porterà a rendimenti positivi nell’anno fiscale ’25.

L’azienda mantiene un bilancio solido ed è ottimista sui benefici della ripresa del mercato IT.

La crescita di Hyve dovrebbe influenzare positivamente i margini, con investimenti in capacità che dovrebbero portare benefici a lungo termine.

L’iniziativa “Destination AI” dell’azienda si concentra sul miglioramento del valore in diverse categorie tecnologiche.

Punti ribassisti

Sono state sollevate preoccupazioni sulle esigenze di capitale circolante, specialmente per il business Hyve, che richiede costi di mantenimento più lunghi.

La crescita del mercato dei PC è più lenta del previsto, con una crescita effettiva a una cifra bassa anziché a una cifra media o alta.

L’interesse delle imprese per l’AI generativa rimane cauto, e l’adozione dei PC AI sta accelerando più lentamente del previsto.

Punti rialzisti

I settori delle Tecnologie Strategiche come cloud, sicurezza e AI continuano a mostrare una forte crescita.

Dichiarazione del CEO di TD SYNNEX

“Il Q3 è stato un trimestre solido, confermando il nostro ottimismo riguardo alla ripresa del mercato IT. In particolare, abbiamo registrato una crescita significativa in tutti i segmenti geografici e in entrambi i nostri business di Endpoint e Advanced Solutions. Inoltre, il fatturato lordo nel Q3 è cresciuto del 9%, superando il limite superiore della nostra previsione”, ha dichiarato Patrick Zammit, CEO di TD SYNNEX. “Questi risultati dimostrano che la nostra ampia presenza globale, l’estesa gamma di prodotti e l’efficace esecuzione della nostra strategia ci stanno permettendo di crescere leggermente più del mercato”.